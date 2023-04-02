Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандальна пресофіцерка розпочинає «нове життя»

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Скандальна пресофіцерка розпочинає «нове життя»
Ексречниця ДПСУ вирішила прилаштуватися за кордоном
фото з відкритих джерел

Іванна Плантовська вважає, що багато чого досягла завдяки Одесі

Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління ДПС України Іванна Плантовська, яка була підлеглою генерал-майора Сергія Мула, опинилася в епіцентрі скандалу, пов’язаного з її розкішним життям та елітним новорічним відпочинком у Парижі.

Нещодавно «зірка Інстаграму» написала на своїй сторінці в Facebook, що розпочинає нову cторінку свого життя за межами України, що не залишилось непоміченим у соцмережах.

Скандальна пресофіцерка розпочинає «нове життя» фото 1

«Вважаю, що досягла багато саме завдяки Одесі. Знайшла крутих вірних друзів, змінилась перш за все духовно, і звичайно зовні, також дійшла до омріяних капітанських зірок і хорошої посади (згодом розповім більше), проте доля вносить свої корективи… Життя у мене змінюється зараз кардинально… сьогодні я залишаю Одесу, час рухатись далі, і я знаю , що мене чекає нова цікава сторінка мого життя», – розповіла Іванна Плантовська.

Скандальна пресофіцерка розпочинає «нове життя» фото 2

Нагадаємо, речниця ДПСУ опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні та ботфортах на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці. Також вона похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Повідомлялося, що речниця ДПСУ поскаржилась на погрози від українців та росіян. Також вона додала, що скоро «усі почують її правду».

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заступився за пресофіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванну Плантовську.

Крім того, у мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. Цікаво, що Антикорупційний суд закрив від сторонніх спостерігачів розгляд справи про можливу брехню в декларації начальника Південного регіонального управління прикордонслужби Сергія Мула.

Читайте також: «Мої діти такого не їдять»: суддя із Донецька вляпався у скандал через гуманітарку (фото)
Теги: скандал Україна поліція Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Скандальна пресофіцерка розпочинає «нове життя»
Скандальна пресофіцерка розпочинає «нове життя»
2 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
2 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Погодна аномалія на Донеччині. Як воїни зустріли квітень
Погодна аномалія на Донеччині. Як воїни зустріли квітень
«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла
«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла
Під час навчання на F-16 українські льотчики зіткнуться з трьома проблемами: роз'яснення
Під час навчання на F-16 українські льотчики зіткнуться з трьома проблемами: роз'яснення
Павло у люксі: митрополит прощався з Лаврою у шарфі Louis Vuitton за 16 тис. грн (фото)
Павло у люксі: митрополит прощався з Лаврою у шарфі Louis Vuitton за 16 тис. грн (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла
89K
«Що ви з ними цяцькаєтеся?»: емоційне звернення українки під Лаврою підірвало мережу
84K
Митрополит Павло покаявся у залі суду
24K
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
22K
Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами
16K
2 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Сьогодні, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Сьогодні, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Сьогодні, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Сьогодні, 05:47
Залужний показав роботу британських гармат L119 на полі бою (відео)
Сьогодні, 00:48

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту