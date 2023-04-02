Скандальна пресофіцерка розпочинає «нове життя»

Іванна Плантовська вважає, що багато чого досягла завдяки Одесі

Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління ДПС України Іванна Плантовська, яка була підлеглою генерал-майора Сергія Мула, опинилася в епіцентрі скандалу, пов’язаного з її розкішним життям та елітним новорічним відпочинком у Парижі.

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Нещодавно «зірка Інстаграму» написала на своїй сторінці в Facebook, що розпочинає нову cторінку свого життя за межами України, що не залишилось непоміченим у соцмережах.

«Вважаю, що досягла багато саме завдяки Одесі. Знайшла крутих вірних друзів, змінилась перш за все духовно, і звичайно зовні, також дійшла до омріяних капітанських зірок і хорошої посади (згодом розповім більше), проте доля вносить свої корективи… Життя у мене змінюється зараз кардинально… сьогодні я залишаю Одесу, час рухатись далі, і я знаю , що мене чекає нова цікава сторінка мого життя», – розповіла Іванна Плантовська.

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Нагадаємо, речниця ДПСУ опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні та ботфортах на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці. Також вона похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Повідомлялося, що речниця ДПСУ поскаржилась на погрози від українців та росіян. Також вона додала, що скоро «усі почують її правду».

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заступився за пресофіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванну Плантовську.

Крім того, у мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. Цікаво, що Антикорупційний суд закрив від сторонніх спостерігачів розгляд справи про можливу брехню в декларації начальника Південного регіонального управління прикордонслужби Сергія Мула.