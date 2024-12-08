Президент Південної Кореї отримав підозру в держзраді за оголошений воєнний стан

Ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану, який протривав шість годин

Крім державної зради, прокурори розслідують звинувачення проти Юна в зловживанні владою

Сьогодні, 8 грудня, президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Про це повідомляє Yonhap.

Очільник спеціального слідчого штабу Пак Се Хон заявив, що було подано багато скарг, тому зараз ведеться розслідування.

Крім державної зради, прокурори розслідують звинувачення проти Юна в зловживанні владою.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

До слова, поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.