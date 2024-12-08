Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Південної Кореї отримав підозру в держзраді за оголошений воєнний стан

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Південної Кореї отримав підозру в держзраді за оголошений воєнний стан
Ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану, який протривав шість годин
фото з відкритих джерел

Крім державної зради, прокурори розслідують звинувачення проти Юна в зловживанні владою

Сьогодні, 8 грудня, президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Про це повідомляє Yonhap.

Очільник спеціального слідчого штабу Пак Се Хон заявив, що було подано багато скарг, тому зараз ведеться розслідування.

Крім державної зради, прокурори розслідують звинувачення проти Юна в зловживанні владою.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

До слова, поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.

Читайте також:

Теги: Південна Корея прокурор воєнний стан розслідування імпічмент президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Південна Корея відмовила Україні у постачанні снарядів та зброї
Корейський провал і потреба в зміні підходу
30 листопада, 17:48
За рішення припинити воєнний стан проголосували усі присутні депутати
Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану
3 грудня, 18:24
Опозиція звинуватила президент Південної Кореї у тому, що він «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру»
Південна Корея видала ордери на арешт представників опозиції
3 грудня, 21:41
Війська КНДР не вели бойові дії під останніми днями на Курщині
Війська КНДР не брали участі в останніх штурмах росіян на Курщині – РНБО
14 листопада, 22:26
США виводять з експлуатації літаки А-10
США виводять із Південної Кореї легендарні штурмовики A-10: яка їхня подальша доля
15 листопада, 01:18
Лідери кількох країн підтримали Україну спільною заявою
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
16 листопада, 06:09
Міністр оборони України Рустем Умеров (ліворуч) прибуває до будівлі Міноборони в Сеулі 27 листопада 2024 року для переговорів зі своїм колегою Південної Кореї Кім Йон Хюном
Умєров розповів президенту Південної Кореї про співпрацю Росії та КНДР
27 листопада, 18:45
Подоляк прокоментував візит Умєрова до південної Кореї
Офіс президента пояснив, чим важливий візит Умєрова до Сеула
27 листопада, 19:37
З вікон закладу відкривається вид на вулкан Сонгаксан, що знаходиться в КНДР
У Південній Кореї можна випити каву із видом на КНДР
1 грудня, 14:10

Політика

Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі: хто його переконав
Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі: хто його переконав
«Настав час діяти». Трамп на тлі подій у Сирії звернувся до «ослабленого» Путіна
«Настав час діяти». Трамп на тлі подій у Сирії звернувся до «ослабленого» Путіна
Президент Південної Кореї отримав підозру в держзраді за оголошений воєнний стан
Президент Південної Кореї отримав підозру в держзраді за оголошений воєнний стан
Країна повинна провести вільні вибори та зберегти державні об’єкти: головні заяви прем’єра Сирії
Країна повинна провести вільні вибори та зберегти державні об’єкти: головні заяви прем’єра Сирії
Прем'єр Сирії заявив про готовність передати владу опозиції
Прем'єр Сирії заявив про готовність передати владу опозиції
Літак, на якому ймовірно перебував Асад, зник з радарів
Літак, на якому ймовірно перебував Асад, зник з радарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
48K
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
7221
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
6368
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік
4018
Втрати ворога станом на 8 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Вчора, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Вчора, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua