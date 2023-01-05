Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: перші деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: перші деталі
У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати
фото з відкритих джерел

Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну в Україні. Про це повідомила пресслужба Реджеп Таїп Ердогана.

Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема  енергетичні, а також регіональні питання, зокрема російсько-українська війна та Сирія.

У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Ердоган також заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення».

Щодо енергетичних питань, Ердоган сказав, що РФ і Туреччина зміцнили та продовжують зміцнювати інфраструктуру для створення хабу природного газу в Туреччині, і заявив, що вони прагнуть завершити дорожню карту та зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше.

Як повідомлялося, Туреччина у лютому організує міжнародний газовий саміт. 

Читайте також: Розпад Російської Федерації – остаточний кінець СРСР. Як має готуватися Америка
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Сирія війна путін переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина взяла на себе роль посередника у зерновій угоді
Ердоган розповів, які країни отримали експортоване з України зерно
25 грудня, 2022, 23:42
Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп пропонує нагородити Ердогана Нобелівською премією
Ердогана висунуто на здобуття Нобелівської премії миру
28 грудня, 2022, 15:34
Ердоган завтра планує провести перемовини із Путіним та Зеленським
Ердоган планує провести окремі переговори з Путіним та Зеленським
3 сiчня, 21:18

Політика

Тайвань виділив $2 млн на відбудову українських міст
Тайвань виділив $2 млн на відбудову українських міст
Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: перші деталі
Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: перші деталі
Патріарх РПЦ Кирило цинічно просить встановити «різдвяне перемир’я»
Патріарх РПЦ Кирило цинічно просить встановити «різдвяне перемир’я»
Арешт російських активів: Держдума пригрозила Німеччині наслідками
Арешт російських активів: Держдума пригрозила Німеччині наслідками
«Вагнерівці» рекрутують політичних в’язнів із Чечні – розвідка
«Вагнерівці» рекрутують політичних в’язнів із Чечні – розвідка
Дрон КНДР проник у зону навколо офісу президента Південної Кореї
Дрон КНДР проник у зону навколо офісу президента Південної Кореї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
33K
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
32K
Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю
20K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
17K
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов
11K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту