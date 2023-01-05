Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: перші деталі

Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну в Україні. Про це повідомила пресслужба Реджеп Таїп Ердогана.

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Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема російсько-українська війна та Сирія.

У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

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Ердоган також заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення».

Щодо енергетичних питань, Ердоган сказав, що РФ і Туреччина зміцнили та продовжують зміцнювати інфраструктуру для створення хабу природного газу в Туреччині, і заявив, що вони прагнуть завершити дорожню карту та зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше.

Як повідомлялося, Туреччина у лютому організує міжнародний газовий саміт.