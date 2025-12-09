Мельник в ООН відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції

Мельник під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку заявив, що РФ «дырку от бублика получит, а не Украину»

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя зазначив, що РФ хоче дипломатичного врегулювання, але готова воювати далі, поки не «доб'ється всіх цілей СВО»

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя висловив переконання, що Росія неодмінно досягне поставлених цілей своєї «спеціальної військової операції», незалежно від обставин. Про це він заявив під час засідання ООН, передає «Главком».

Небензя підкреслив, що Москва віддає перевагу дипломатичному врегулюванню, але готова застосувати й військовий шлях. «Сьогодні ні у кого немає сумнівів, що Росія доб’ється цілей «СВО» у будь-якому випадку. Питання лише в тому, чи відбудеться це військовим шляхом, чи дипломатичним. Ми знову підтверджуємо, що віддаємо перевагу другому», – сказав він, водночас додавши, що через «підривну діяльність європейських яструбів» серйозних передумов для дипломатії наразі не проглядається.

У відповідь на заяви росіян, постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку жорстко відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції.

Мельник наголосив на непорушності українського суверенітету і територіальної цілісності. Коментуючи прагнення Росії, щоб Україна склала зброю, посол заявив: «Дырку от бублика вы получите, а не Украину», додавши, що «ми не на різдвяному ярмарку» і «не на сумнозвісному Черкізовському базарі».

Крім того, Мельник акцентував на критичній необхідності введення масштабних вторинних санкцій проти всіх держав, які продовжують фінансово підтримувати російську військову машину. На його думку, як тільки потік брудних грошей до Москви вичерпається, президент РФ буде першим, хто прагнутиме припинення вогню.

Як відомо, спецпредставник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що мирний план США щодо України стикається з масовим опором. Він перепостив посилання на статтю The Washington Post про незгоду України на поступки територій, на чому президент Володимир Зеленський і далі наполягав на зустрічі з європейськими лідерами в Лондоні 8 грудня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодного документа, який передбачає відмову від будь-якої частини української території.

Глава держави наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями. Український лідер додав, що мирний план США було скорочено до 20 пунктів. Суперечливі для України положення було усунено.

За даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донеччини, які не перебувають в окупації.