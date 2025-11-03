Головна Світ Політика
Сі Цзінпін пожартував про китайські смартфони та розвеселив президента Південної Кореї

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Сі Цзінпін пожартував про китайські смартфони та розвеселив президента Південної Кореї
Китайський лідер і президент Південної Кореї посміялися над жартом про стеження
фото з відкритих джерел

Сі Цзінпін пожартував про можливе стеження у подарованих телефонах Лі Дже Мьону під час саміту АТЕС у Південній Кореї

Лідер Китаю Сі Цзінпін подарував президенту Південної Кореї Лі Дже Мьону два китайські телефони Xiaomi і пожартував про бекдор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Barron’s.

Зустріч відбулася 1 листопада на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Коли Лі запитав, чи безпечні телефони, Сі відповів: «Вам слід перевірити, чи немає там бекдора», маючи на увазі можливість стеження через програмне забезпечення.

Південнокорейський президент посміявся і поплескав у долоні, а представник Лі відзначив, що жарт підкреслив близькість лідерів після серії зустрічей. Телефони були подаровані Лі та його дружині, а президент Південної Кореї, можливо, користуватиметься гаджетами.

«Якби не така хімія (між лідерами – ред.), такий жарт був би неможливим», – каже представник Лі.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість співпраці з президентом США Дональдом Трампом для зміцнення китайсько-американських відносин. Він відзначив миротворчу роль Трампа у міжнародних справах і наголосив на необхідності спільних дій для забезпечення глобальної стабільності та процвітання.

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна відбулася вперше за шість років і проходить на авіабазі Кімхе в Пусані, Південна Корея. Основною метою переговорів є обговорення ключових двосторонніх питань, зокрема тарифів, торгівлі та економічної співпраці.

Теги: Південна Корея президент Xiaomi Сі Цзіньпін

