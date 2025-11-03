Сі Цзінпін пожартував про китайські смартфони та розвеселив президента Південної Кореї

Китайський лідер і президент Південної Кореї посміялися над жартом про стеження

Сі Цзінпін пожартував про можливе стеження у подарованих телефонах Лі Дже Мьону під час саміту АТЕС у Південній Кореї

Лідер Китаю Сі Цзінпін подарував президенту Південної Кореї Лі Дже Мьону два китайські телефони Xiaomi і пожартував про бекдор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Barron’s.

Зустріч відбулася 1 листопада на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Коли Лі запитав, чи безпечні телефони, Сі відповів: «Вам слід перевірити, чи немає там бекдора», маючи на увазі можливість стеження через програмне забезпечення.

Південнокорейський президент посміявся і поплескав у долоні, а представник Лі відзначив, що жарт підкреслив близькість лідерів після серії зустрічей. Телефони були подаровані Лі та його дружині, а президент Південної Кореї, можливо, користуватиметься гаджетами.

«Якби не така хімія (між лідерами – ред.), такий жарт був би неможливим», – каже представник Лі.

