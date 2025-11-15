Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо

Цього року Естонія надала Україні військову підтримку на суму, що становить майже 0,3% її ВВП

Естонія виділяє €3,5 млн на закупівлю Starlink

Естонія пообіцяла виділити €3,5 млн на постачання систем супутникового зв'язку Starlink для Збройних Сил України, а також на підвищення загальних ІТ-можливостей України у воєнний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

€3,5 млн будуть виділені з пакету допомоги Естонії Україні на 2025 рік. Фінансування спільних закупівель Starlink буде здійснюватися через ІТ-коаліцію, яку очолюють Естонія та Люксембург.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур прокоментував це рішення, наголосивши на його важливості для фронту.

«Можливості Starlink особливо важливі, враховуючи прагнення України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високошвидкісного інтернет-з’єднання», – сказав Певкур.

Він додав, що системи зв'язку Starlink забезпечують значну тактичну перевагу на полі бою, а Україна підтвердила, що ця підтримка є критично необхідною.

Міністр Певкур підкреслив, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включаючи Естонію, і окрім зброї, вирішальне значення має саме технологічна підтримка.

Цього року Естонія надала Україні військову підтримку на суму, що становить майже 0,3% її ВВП. Допомога була зосереджена на закупівлі військової допомоги через естонські компанії, забезпеченні навчання та розвитку ІТ-можливостей через ІТ-коаліцію.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з очільником оборонного відомства Естонії Ханно Певкуром. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Шмигаля.

Під час зустрічі Певкур повідомив про ініціативу Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.