Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
Цього року Естонія надала Україні військову підтримку на суму, що становить майже 0,3% її ВВП
фото з відкритих джерел

Естонія виділяє €3,5 млн на закупівлю Starlink

Естонія пообіцяла виділити €3,5 млн на постачання систем супутникового зв'язку Starlink для Збройних Сил України, а також на підвищення загальних ІТ-можливостей України у воєнний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

€3,5 млн будуть виділені з пакету допомоги Естонії Україні на 2025 рік. Фінансування спільних закупівель Starlink буде здійснюватися через ІТ-коаліцію, яку очолюють Естонія та Люксембург.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур прокоментував це рішення, наголосивши на його важливості для фронту.

«Можливості Starlink особливо важливі, враховуючи прагнення України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високошвидкісного інтернет-з’єднання», – сказав Певкур.

Він додав, що системи зв'язку Starlink забезпечують значну тактичну перевагу на полі бою, а Україна підтвердила, що ця підтримка є критично необхідною.

Міністр Певкур підкреслив, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включаючи Естонію, і окрім зброї, вирішальне значення має саме технологічна підтримка.

Цього року Естонія надала Україні військову підтримку на суму, що становить майже 0,3% її ВВП. Допомога була зосереджена на закупівлі військової допомоги через естонські компанії, забезпеченні навчання та розвитку ІТ-можливостей через ІТ-коаліцію.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з очільником оборонного відомства Естонії Ханно Певкуром. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Шмигаля.

Під час зустрічі Певкур повідомив про ініціативу Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.

Читайте також:

Теги: Естонія Україна Starlink ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
8 листопада, 14:51
Угоди спрямовані на посилення двостороннього співробітництва та формування підґрунтя для спільної архітектури безпеки
З ким Україна має безпекові угоди? роз’яснення Міністерства оборони
8 листопада, 13:00
День десантника відзначають в Україні 8 листопада
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада, 07:15
Росіянин проник до приватного будинку в селі Блиставиця Бучанського району, звідки викрав майно
Суд виправдав російського військового у справі про пограбування на Київщині
1 листопада, 15:26
Шведський винищувач Saab JAS 39E Gripen летить на допомогу Україні
Винищувач, штурмовик, розвідник. Шведські «грифони» зведуть гніздо в Україні Технології війни
29 жовтня, 15:15
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе та гендиректор ДТЕК Максим Тімченко
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
28 жовтня, 12:52
JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач, який легко обслуговувати, швидко навчати пілотів і оснащувати сучасним озброєнням
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами
28 жовтня, 10:19
Стратегія Китаю акцентувалася на технологічній самодостатності
Як нова стратегія Китаю вплине на війну України проти РФ
26 жовтня, 22:35
Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30

Суспільство

Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі
Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
Тисячі українців можуть залишитися без компенсації за зруйноване житло: причина
Тисячі українців можуть залишитися без компенсації за зруйноване житло: причина
На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка
На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка
Північнокорейські війська взяли на себе місію з розмінування Курщини
Північнокорейські війська взяли на себе місію з розмінування Курщини

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua