Ексдиректор ЦРУ увійшов до дорадчої ради компанії, яка виробляє ракети «Фламінго» – АР

Рада була сформована у межах посилення корпоративних стандартів

Колишній очільник ЦРУ та ексдержавний секретар США Майк Помпео приєднався до новоствореної дорадчої ради української оборонної компанії Fire Point. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Керівництво компанії повідомило агентству, що рада була сформована 12 листопада у межах посилення корпоративних стандартів. Ще троє осіб приєднаються до ради директорів. Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех пояснила, що рішення про створення дорадчої ради ухвалили, коли компанія почала перетворюватися на велику міжнародну структуру. За її словами, призначення Помпео є «великою честю» для Fire Point.

Раніше видання Kyiv Independent написало, що НАБУ нібито розслідує діяльність провідної української компанії з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виготовляє крилаті ракети «Фламінго», через можливі занепокоєння щодо введення уряду в оману щодо ціноутворення та поставок. Згідно з повідомленням, також проводиться розслідування щодо співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара компанії.

Терех наголосила, що Fire Point «не має чого приховувати» та повністю співпрацює з НАБУ, надаючи всю запитувану інформацію. Компанія також замовила незалежний міжнародний аудит, щоб зняти підозри щодо ціноутворення та виробничих процесів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляли, що не проводять розслідування стосовно компанії Fire Point.

Як відомо, українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 км. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.