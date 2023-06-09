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Естонія заборонила в’їзд патріарху Кирилу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Естонія заборонила в’їзд патріарху Кирилу
Тсахкна: «Патріарх Кирил є одним із найбільших пропагандистів та розповсюджувачів путінської ідеології»
фото з відкритих джерел

За словами очільника естонського МЗС, людям, які підтримують звірства РФ в Україні, не раді в Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повторно схвалив санкції в межах «списку Магнітського», заборонивши в'їзд до країни 58 людям, включаючи лідера Російської православної церкви патріарха Кирила. Про це повідомляє Postimees.

За словами міністра, усім людям зі списку заборонили в'їзд до Естонії, оскільки вони були залучені до грубих порушень прав людини або сприяли їхньому вчиненню.

«Патріарх Кирил є одним із найбільших пропагандистів та розповсюджувачів путінської ідеології. Давно час було внести його до чорного списку. Він виправдовував і підбурював до війни проти України», – заявив міністр.

Політик додав, що людям, які підтримують звірства Росії в Україні, не раді в Естонії.

«Я закликаю всі країни запровадити заборону на в'їзд прихильників та виконавців жорстоких злочинів Росії», – сказав Тсахкна.

Заборону на в'їзд також наклали на дев'ятьох переслідувачів російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи.

Санкційний список був переглянутий у зв'язку із закінченням терміну дії заборони на в'їзд, накладеної розпорядженням уряду у 2018 році.

«Ми також додали до списку людей, які є грубими порушниками прав людини, яким не раді в Естонії», – додав Тсахкна.

Нагадаємо, групу українських військовополонених родом із Закарпаття було передано Росією Угорщині за участю Російської православної церкви. Про це повідомили на сайті РПЦ.

І додали, нібито така передача відбулася на прохання угорської сторони та «з благословення патріарха Кирила». У цій акції нібито взяли участь голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ та радник патріарха Кирила.

До слова, у столиці Естонії Талліні стартували найбільші за цей рік військові навчання. Для них залучено 50 кораблів НАТО.

Метою навчань є відпрацювання взаємодії сухопутних, повітряних та військово-морських сил 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь приблизно 6000 військовослужбовців.

 

Теги: санкції Естонія патріарх Кирил

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