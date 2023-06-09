Естонія заборонила в’їзд патріарху Кирилу

Тсахкна: «Патріарх Кирил є одним із найбільших пропагандистів та розповсюджувачів путінської ідеології»

За словами очільника естонського МЗС, людям, які підтримують звірства РФ в Україні, не раді в Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повторно схвалив санкції в межах «списку Магнітського», заборонивши в'їзд до країни 58 людям, включаючи лідера Російської православної церкви патріарха Кирила. Про це повідомляє Postimees.

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За словами міністра, усім людям зі списку заборонили в'їзд до Естонії, оскільки вони були залучені до грубих порушень прав людини або сприяли їхньому вчиненню.

«Патріарх Кирил є одним із найбільших пропагандистів та розповсюджувачів путінської ідеології. Давно час було внести його до чорного списку. Він виправдовував і підбурював до війни проти України», – заявив міністр.

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Політик додав, що людям, які підтримують звірства Росії в Україні, не раді в Естонії.

«Я закликаю всі країни запровадити заборону на в'їзд прихильників та виконавців жорстоких злочинів Росії», – сказав Тсахкна.

Заборону на в'їзд також наклали на дев'ятьох переслідувачів російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи.

Санкційний список був переглянутий у зв'язку із закінченням терміну дії заборони на в'їзд, накладеної розпорядженням уряду у 2018 році.

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«Ми також додали до списку людей, які є грубими порушниками прав людини, яким не раді в Естонії», – додав Тсахкна.

Нагадаємо, групу українських військовополонених родом із Закарпаття було передано Росією Угорщині за участю Російської православної церкви. Про це повідомили на сайті РПЦ.

І додали, нібито така передача відбулася на прохання угорської сторони та «з благословення патріарха Кирила». У цій акції нібито взяли участь голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ та радник патріарха Кирила.

До слова, у столиці Естонії Талліні стартували найбільші за цей рік військові навчання. Для них залучено 50 кораблів НАТО.

Метою навчань є відпрацювання взаємодії сухопутних, повітряних та військово-морських сил 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь приблизно 6000 військовослужбовців.