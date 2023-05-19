Росія заборонила в’їзд Бараку Обамі

Заборона на в'їзд до Росії 500 американцям вводиться у відповідь на регулярні антиросійські санкції

Під заборону потрапили ще півтисячі громадян США, включаючи колишнього українського міністра

Росія «на постійній основі» заборонила в'їзд на свою територію 500 громадянам США, включаючи колишнього президента Барака Обаму та екс-міністра фінансів України Наталію Яресько (2014-16 рр.). Про це йдеться в заяві російського МЗС.

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Заборона на в'їзд до Росії 500 американцям вводиться у відповідь на регулярні антиросійські санкції. Відзначається, що до «стоп-аркуша» включені як просто «знакові» фігури, так і чинні й колишні чиновники, сенатори, конгресмени, експерти, які, на думку Москви, причетні до «поширення русофобських установок і фейків». Також в список включені глави компаній, які допомагають Україні зброєю.

Крім того, МЗС РФ вирішив заборонити в'їзд до Росії американським правоохоронцям, які «причетні до переслідувань інакодумців за слідами так званого «штурму Капітолія».

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«Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися, чи йдеться про посилення санкційного пресингу або дискримінаційні кроки з метою перешкодити професійній діяльності наших співгромадян», – заявили в МЗС Росії.

Нагадаємо, у зв'язку з розширенням санкцій G7 щодо Росії, США додали 71 компанію до «чорного списку». Рішення ухвалили у зв'язку з підтримкою даними компаніями агресора.

До слова, Австралія запровадила нові санкції проти Росії через загарбницьку війну проти України. Зокрема, під обмеження потрапила нафтова компанія «Роснефть», золотодобувна компанія та низка банків.