Естонія застерігає громадян від поїздок до Білорусі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Міністерство закордонних справ Естонії попередило своїх громадян про ризики подорожей до Білорусі через випадки опитування та затримання естонців,
З 20 травня 2024 року в естонському посольстві в Білорусі немає дипломата

Міністерство закордонних справ Естонії попередило своїх громадян про ризики подорожей до Білорусі через випадки опитування та затримання естонців, а також труднощі з отриманням консульської допомоги. Про це повідомляє естонське видання ERR, пише «Главком».

Дипломат МЗС Естонії Ангела Саар-Рааман зазначила: «Ми спостерігаємо багато випадків на кордоні та всередині Білорусі, коли наших громадян опитували або затримували, так само, як і громадян інших країн ЄС. Перебування в Білорусі може стати дуже неприємним для наших громадян».

Вона також наголосила на складнощах у наданні консульської допомоги, пояснивши, що з 20 травня 2024 року в естонському посольстві в Білорусі немає дипломата, а білоруський дипломат в Естонії також відсутній.

«У нас немає консульства в Білорусі. Під час поїздки туди слід враховувати, що надання консульської допомоги може затриматися на довший час або бути взагалі неможливим», – додала вона.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими. Країна продовжила заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму. 

Також естонський парламент, Рійгікогу, проголосував за зміни до Конституції, які позбавляють громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах.

Раніше повідомлялось, що Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами.

