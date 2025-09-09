Головна Світ Політика
Польща висилає білоруського дипломата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Польща висилає білоруського дипломата
Туск заявив про білоруського шпигуна
фото: reuters

Арешт став результатом співпраці між Агентством внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та його колегами з Чехії, Угорщини, Румунії та Молдови

Польща заарештувала білоруського шпигуна і вишле дипломата, який «підтримував агресивні дії Білорусі проти Польщі», заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, не надаючи жодних додаткових подробиць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Польща, член НАТО та Європейського Союзу, вже давно має напружені відносини з сусідньою Білоруссю з низки питань, включаючи підтримку білоруським самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком Росії у війні в Україні та його репресії проти інакодумців. Лукашенко є близьким союзником російського президента Володимира Путіна», – йдеться у матеріалі.

Арешт став результатом співпраці між Агентством внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та його колегами з Чехії, Угорщини, Румунії та Молдови, повідомив Томаш Сємоняк, який курує польські спецслужби.

«Підозрюваний займався розвідувальною діяльністю в Польщі та Угорщині», – зазначив Сємоняк.

Міністерство закордонних справ Польщі у вівторок викликало тимчасового повіреного білоруського посольства у Варшаві, щоб офіційно повідомити про анулювання дипломатичної акредитації дипломата, безпосередньо причетного до шпигунської діяльності.

Нагадаємо, Польща закриє кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025». Туск наголосив, що окрім самих військових маневрів, Росія та Білорусь здійснюють інші провокаційні дії як на території Польщі, так і поза її межами.

Теги: Польща Білорусь Дональд Туск

