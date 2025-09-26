Польща закликає своїх громадян покинути Білорусь

МЗС Польщі попередило, що в разі можливого погіршення ситуації в регіоні евакуація з території Білорусі може стати вкрай складною

Влада Польщі виступила з попередженням щодо значних ризиків поїздок до Білорусі на тлі регіонального конфлікту та нещодавньої серії затримань польських громадян. Міністерство закордонних справ країни наполегливо рекомендує відмовитися від будь-яких запланованих візитів і закликає негайно покинути територію Білорусі тих громадян, які там наразі перебувають, інформує «Главком».

МЗС Польщі попередило, що в разі можливого погіршення ситуації в регіоні евакуація з території Білорусі може стати вкрай складною або повністю неможливою через імовірне введення обмежень на прикордонних пунктах.

Громадянам, які залишаються в країні, радять використовувати всі доступні шляхи для виїзду, включаючи як комерційні, так і приватні транспортні засоби.

На цей час пасажирське сполучення між Польщею та Білоруссю здійснюється винятково через прикордонний перехід Тереспіль – Брест. Для здійснення вантажних перевезень відкрито лише пункт пропуску Корощин (Кукурики) – Козловичі.

Особам, які перебувають у Білорусі, також рекомендовано зареєструватися в системі Odyseusz і постійно відстежувати оновлення та повідомлення від польських дипломатичних представництв, які публікуються в соціальних мережах та на офіційних інформаційних ресурсах.

Як повідомлялося, Польща готується змінити свій закон про військове розгортання, щоб надати своїм військовим право збивати російські дрони над Україною та Білоруссю без попереднього схвалення НАТО чи ЄС.

Проєкт закону, поданий міністерством оборони в червні, як очікується, буде розглянуто в прискореному порядку. Ці зміни мають на меті повернути Польщі повноваження швидкого реагування, які були обмежені попередньою редакцією закону від 2022 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не вагатиметься збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними.

«Ми приймемо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушують нашу територію і пролітають над Польщею – про це не може бути й мови. Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не є цілком зрозумілими, такими як нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic – але без будь-якого порушення, оскільки це не наші територіальні води – потрібно добре подумати, перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту», – сказав Дональд Туск.