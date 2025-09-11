Головна Світ Політика
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»

США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»
Лукашенко провів зустріч з представником президента США Джоном Коулом
фото: БелТА

США хочуть повернути посольство до Мінська і остаточно нормалізувати відносини з Білоруссю

Сполучені Штати Америки зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». Про це на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул, передає «Главком» з посиланням на «БелТА».

«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з «Белавіа». Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було прийнято президентом, який сказав: «Зробіть це негайно». Щодо «Белавіа». Зараз це рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами і відомствами, які залучені до цієї роботи», – підкреслив Джон Коул.

Представник Трампа зауважив, що США хочуть повернути посольство до Мінська і остаточно нормалізувати відносини з Білоруссю.

Зокрема, Лукашенко звільнив понад 50 в’язнів. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«Ніхто не залишився позаду! Сьогодні 52 в'язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, було шість литовців. Я глибоко вдячний США і особисто президенту Дональду Трампу за їхні постійні зусилля з визволення політичних в'язнів. 52 – це багато. Дуже багато. Проте в білоруських в'язницях все ще залишається понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, поки вони не отримають свободу!», – йдеться у дописі.

До слова, президент США Дональд Трамп і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову. Це сталося за кілька годин до початку саміту між Трампом і Володимиром Путіним на Алясці.

