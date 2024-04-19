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Financial Times: Трамп зібрав на $75 млн менше на свою президентську кампанію, аніж Байден

Наталія Порощук
glavcom.ua
Financial Times: Трамп зібрав на $75 млн менше на свою президентську кампанію, аніж Байден
Президент Байден відкрив величезну перевагу у зборі коштів, як показують дані, зібравши $165 млн за перші три місяці року
фото з відкритих джерел

Трамп використовує свої юридичні проблеми для збору коштів на вибори

Експрезидент США Дональд Трамп відстає від президента Джо Байдена на $75 млн у грошових перегонах через скорочення донорської бази. Про це повідомляє  Financial Times. 

Видання зазначає, що Дональд Трамп зібрав на $75 млн менше на свою президентську кампанію, аніж Джо Байден, і має на 270 тис. менше унікальних донорів, ніж на тому ж етапі своєї боротьби за Білий дім чотири роки тому.

Financial Times пише, що кампанія Трампа та пов'язані з нею комітети політичних дій залучили близько 900 тис. донорів з липня 2023 року по перший квартал 2024 року порівняно з 1,17 млн донорів за аналогічний період перегонів 2020 року. Президент Байден також відкрив величезну перевагу у зборі коштів, як показують дані, зібравши $165 млн за перші три місяці року – на $75 млн більше, ніж протрампівські групи, які зібрали трохи менш як $90 млн.

Видання зауважує, що на кінець березня Джо Байден мав $146 млн на руках і зібрав $368 млн у цьому виборчому циклі. Протрампівські групи повинні надати цифри до встановленого федеральними органами крайнього терміну в суботу ввечері. На кінець 2023 року вони мали $65 млн готівкою. Ці дані з'явилися в той час, коли обидва кандидати активізували свої зусилля зі збору коштів, а до листопадового голосування залишилося трохи менш як сім місяців.

Financial Times: Трамп зібрав на $75 млн менше на свою президентську кампанію, аніж Байден фото 1

«Президент Трамп зібрав більше коштів у першому кварталі, коли він був чинним президентом, ніж Джо Байден зібрав у першому кварталі, коли він був чинним президентом цього року», – сказала прессекретар кампанії Трампа Кароліна Левітт.

Видання зауважує, що гроші залишаються вирішальним фактором у багатомісячних перегонах за Білий дім, оскільки кандидати проводять багатомільйонні рекламні кампанії в штатах, що вагаються, перед голосуванням. У 2020 році Байден зібрав рекордні $1 млрд пожертвувань, а Трамп – близько $775 млн, згідно з даними некомерційної організації Open Secrets.

Техаський бізнесмен Рой Бейлі, головний фандрайзер провальної президентської кампанії Рона ДеСантіса, сказав, що Байден має «величезну перевагу» на посаді президента, але завдяки широкому висвітленню Трампа в ЗМІ йому не потрібно було збирати стільки грошей.

«Я думаю, що він може все надолужити», – повідомила Бейлі, яка збирала кошти для Трампа у 2020 році та збиратиме їх знову у 2024 році.

Financial Times пише, що дрібні донори – ті, що дають 200 доларів або менше – мають вирішальне значення для кампаній Трампа. Але багато мегадонорів також підтримують його після того, як раніше вкладали гроші в республіканських суперників на праймеріз, таких як Ніккі Гейлі, яка минулого місяця вибула з гонки за номінацію від партії.

Дані за перший квартал не включають деякі з нещодавніх заходів зі збору коштів, які Трамп провів з цими великими донорами. 6 квітня мільярдер хедж-фонду Джон Полсон провів захід, на якому, як стверджує кампанія Трампа, було зібрано $50 млн, що стало найбільшим політичним фандрейзингом в історії США. Раніше того ж тижня Байден заявив, що зібрав понад $25 млн на заході з колишніми президентами Біллом Клінтоном і Бараком Обамою в нью-йоркському Radio City Music Hall.

За даними видання, барон сланцевої нафти Гарольд Хемм, який був співголовою збору коштів у Полсона, що збір коштів у Флориді показав, що Трамп перебуває в «дуже, дуже хорошій формі» з погляду збору коштів.

«Сума грошей, яку він зібрав (Ред. – на зборах у Флориді), вдвічі перевищує ту, яку Байден зібрав навіть за допомогою Обами і Клінтон, – я думаю, це говорить про все, що вам потрібно знати», – сказав Гарольд Хемм.

Трамп використовує свої юридичні проблеми для збору коштів, але також витрачає значні кошти на свій захист у чотирьох кримінальних процесах і цивільній справі про шахрайство, яка загрожує його бізнес-імперії. У вівторок він знову був у суді в Нью-Йорку на кримінальному процесі, пов'язаному з його платежами порнозірці. Цього року Трамп зібрав $175 млн, щоб внести заставу і подати апеляцію в цивільному суді Нью-Йорка, а також продав кросівки за $399 і Біблії за $59,99, пише видання.

ЗМІ зазначає, що Трамп також зможе залучити потенційно сотні мільйонів доларів, продавши акції своєї нещодавно зареєстрованої на біржі медіакомпанії вже у вересні, за кілька тижнів до виборів. Однак вартість акцій впала на дві третини від свого піка три тижні тому.

Минулого року групи, що підтримують Трампа, витратили понад $50 млн на його юридичні послуги. Але найкращий день для збору коштів серед дрібних донорів припав на 25 серпня, коли колишній президент здався владі в Атланті за звинуваченням у кримінальному злочині, який він намагався здійснити, щоб скасувати вибори 2020 року. Одразу після того, як він здався, кампанія Трампа розмістила його фотографію на футболках і чашках, залучивши близько 85 000 внесків – приблизно в 10 разів більше, ніж у звичайний день – і зібравши майже $4,3 млн.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США вибори

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