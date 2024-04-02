Головна Світ Політика
search button user button menu button

Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ
Наразі Роберт Кеннеді набирає близько 10% виборців
фото: Anthony Behar

«Кеннеді має великі шанси кинути серйозний виклик Байдену й Трампу на виборах або навіть здобути перемогу в окремих штатах», – ЗМІ

Незалежний кандидат Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку та може вплинути на результати голосувань американців на виборах президента США. Про це повідомляє The Hill із посиланням на результати останніх соцопитувань.

«Роберт Кеннеді, племінник колишнього президента (Джона Фіцджеральда) Кеннеді, намагається зібрати підписи, щоби потрапити до виборчих бюлетенів у якомога більшій кількості штатів як незалежний кандидат», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Кеннеді наразі зібрав достатню підтримку вже в «пів дюжини штатів». Однак, за даними попередніх опитувань, він може стати найбільш впливовим незалежним конкурентом за історію країни – після бізнесмена Росса Перо, який боровся на президентських перегонах у 1992 році та отримав 19% виборців. За результатами соцопитувань, Роберт Кеннеді набирає близько 10%.

«Кеннеді має великі шанси кинути серйозний виклик Байдену й Трампу на виборах або навіть здобути перемогу в окремих штатах», – пише видання.

І якщо жоден з незалежних кандидатів ніколи в історії США не досягав перемоги на виборах, їхня участь може відібрати голоси в електорату того чи іншого основного кандидата. Соцопитування свідчать, що Роберт Кеннеді, таким чином, може завдати шкоди Джо Байдену, який наразі не на багато випереджає Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Роберт Кеннеді-молодший з Демократичної партії вирішив стати  новим кандидатом на пост президента США. Роберт Кеннеді – молодший зібрав у штаті Юта необхідну кількість підписів для висування на виборах у 2024 році. Він є племінником колишнього президента США Джона Кеннеді, убитого 1963 року в Далласі.

69-річний Роберт Кеннеді-молодший не мав досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист, який спеціалізувався на питаннях екології, активно долучившись до збереження річки Гудзон і виступаючи за використання відновлюваної енергії та прав корінного населення США.

До слова, Роберт Кеннеді-молодший публічно заявив, що у разі свого обрання завершить війну в Україні за 100 днів. Відповідне повідомлення він опублікував 28 вересня на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).«Протягом 100 днів мого президентського терміну цю війну буде закінчено. І це станеться на кращих умовах, ніж будь-хто міг розумно очікувати», – сказав Роберт Кеннеді-молодший.

До слова,  раніше Роберт Кеннеді-молодший звинуватив владу США у масштабному фінансуванні України. Вашингтон вже витратив $130 млрд на допомогу Україні, при цьому мільйони американців нібито залишаються без медичного страхування та талонів на їжу. Таку думку висловив кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.

Читайте також: Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію
Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соцмережі стали інструментом впливу для пропаганди
Чи потрібно регулювати соцмережі?
16 березня, 22:00
Політична кар'єра Ердогана набрала обертів 1994 року, коли він був обраний мером Стамбулу
«Останні вибори» Ердогана. Що чекає на Туреччину
30 березня, 18:15
Мерилін Монро похована поруч із Г'ю Гефнером, засновником Playboy
Несподіваний лот: в США місце в мавзолеї поруч з Мерилін Монро виставлено на аукціоні
4 березня, 17:20
У Конституційному суді нині третина посад вакантні, у тому числі немає голови суду
Битва за Конституційний суд. Чи ризикне Руслан Стефанчук змінити роботу? Право
7 березня, 13:00
Судді Верховного суду раніше продемонстрували небажання йти на такий крок, як виключення Трампа з виборчих бюлетенів
Вибори в США: коли Верховний суд вирішить, чи має право Трамп обиратися президентом
4 березня, 04:20
Україна і Канада 2 лютого запустили роботу міжнародної коаліції з повернення українських дітей
США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей
8 березня, 06:50
США знову зафіксували нестачу у державному кошторисі
У державному бюджеті США знову з'явилась велика дірка
14 березня, 16:36
Литва також разом з усім Євросоюзом не визнає результати фальсифікованої процедури виборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України
Вибори Путіна: Литва виступила із заявою
18 березня, 11:44
Діти у Флориді не зможуть користуватись соцмережами без дозволу батьків
Влада одного зі штатів США обмежила дітям використання соцмереж
26 березня, 23:00

Політика

Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні
Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні
Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ
Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ
Адміністрація Байдена зважує, чи продовжувати пакет постачання зброї Ізраїлю – Reuters
Адміністрація Байдена зважує, чи продовжувати пакет постачання зброї Ізраїлю – Reuters
Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР – Держдеп
Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР – Держдеп
Молдова та США обговорили відновлення України
Молдова та США обговорили відновлення України
Канцлер Австрії вирішив скликати Раду національної безпеки через російського шпигуна
Канцлер Австрії вирішив скликати Раду національної безпеки через російського шпигуна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
47K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
30K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
25K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
21K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
13K
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua