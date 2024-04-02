Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ

«Кеннеді має великі шанси кинути серйозний виклик Байдену й Трампу на виборах або навіть здобути перемогу в окремих штатах», – ЗМІ

Незалежний кандидат Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку та може вплинути на результати голосувань американців на виборах президента США. Про це повідомляє The Hill із посиланням на результати останніх соцопитувань.

«Роберт Кеннеді, племінник колишнього президента (Джона Фіцджеральда) Кеннеді, намагається зібрати підписи, щоби потрапити до виборчих бюлетенів у якомога більшій кількості штатів як незалежний кандидат», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Кеннеді наразі зібрав достатню підтримку вже в «пів дюжини штатів». Однак, за даними попередніх опитувань, він може стати найбільш впливовим незалежним конкурентом за історію країни – після бізнесмена Росса Перо, який боровся на президентських перегонах у 1992 році та отримав 19% виборців. За результатами соцопитувань, Роберт Кеннеді набирає близько 10%.

«Кеннеді має великі шанси кинути серйозний виклик Байдену й Трампу на виборах або навіть здобути перемогу в окремих штатах», – пише видання.

І якщо жоден з незалежних кандидатів ніколи в історії США не досягав перемоги на виборах, їхня участь може відібрати голоси в електорату того чи іншого основного кандидата. Соцопитування свідчать, що Роберт Кеннеді, таким чином, може завдати шкоди Джо Байдену, який наразі не на багато випереджає Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Роберт Кеннеді-молодший з Демократичної партії вирішив стати новим кандидатом на пост президента США. Роберт Кеннеді – молодший зібрав у штаті Юта необхідну кількість підписів для висування на виборах у 2024 році. Він є племінником колишнього президента США Джона Кеннеді, убитого 1963 року в Далласі.

69-річний Роберт Кеннеді-молодший не мав досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист, який спеціалізувався на питаннях екології, активно долучившись до збереження річки Гудзон і виступаючи за використання відновлюваної енергії та прав корінного населення США.

До слова, Роберт Кеннеді-молодший публічно заявив, що у разі свого обрання завершить війну в Україні за 100 днів. Відповідне повідомлення він опублікував 28 вересня на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).«Протягом 100 днів мого президентського терміну цю війну буде закінчено. І це станеться на кращих умовах, ніж будь-хто міг розумно очікувати», – сказав Роберт Кеннеді-молодший.

До слова, раніше Роберт Кеннеді-молодший звинуватив владу США у масштабному фінансуванні України. Вашингтон вже витратив $130 млрд на допомогу Україні, при цьому мільйони американців нібито залишаються без медичного страхування та талонів на їжу. Таку думку висловив кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.