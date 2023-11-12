Фінляндія готує план відновлення України: що він передбачає

Вілле Тавіо: «Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії»

Гельсінкі візьмуть участь у процесі відбудови нашої країни

Фінляндія готує план повоєнного відновлення України. Першу його частину буде представлено до кінця поточного року. Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв’ю «Укрінформу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором. Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року», – анонсував фінський посадовець.

За словами Тавіо, план буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Невдовзі після оприлюднення першої частини плану буде підготовлено і другу. У ній розглядатиметься фінська підтримка для України у ширшому контексті, включно зі співпрацею щодо розвитку нашої країни.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з фінською колегою Марі Рантанен у Вільнюсі й розповів про нову допомогу, яку країна-союзниця готує для України.

Як повідомлялося, 11 жовтня президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду схвалив рішення про надання 19-го пакета військової допомоги Україні на суму €95 млн.