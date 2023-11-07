Вперше в історії у нас є реальний шанс перемогти імперію

Поразка – це перш за все визнання себе переможеним. Головна мета військових операцій – не вбити всіх солдат армії ворога, а перш за все зламати волю до спротиву. Ми ніколи не визнаємо себе переможеними.

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Цілком можливо, що війна буде тривати все наше життя. Значить так і буде. А які варіанти? Здаватися?

Ми будемо битися скрізь і завжди, поки не переможемо.

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В полях, в посадках, в знищених промзонах, на вулицях міст і в лісах, на морі та в повітрі.

Кожен українець має стати воїном. Рано чи пізно. Вибір простий – боротьба або рабство. Ми вибираємо свободу і боротьбу за неї завжди і попри все. Рабство і зрада своїх гірше смерті.

Перемагає витривалість. Це зараз головне, що нам потрібно.

Вся країна нарешті має стати єдиним військовим організмом. Без жодних виключень. Не працюєш на перемогу – значить це не твоя країна. На перемогу працюють всі.

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Вперше в історії у нас є реальний шанс перемогти імперію. Усі минулі покоління не мали цього шансу і йшли на вірну смерть в імʼя перемоги майбутніх поколінь. Заради нас. Щоб у нас був шанс.

У нас він є.

На нас дивляться герої минулого і наші браття та сестри, полеглі в цій війні.

Заради них до кінця.

Хай настане найчорніша ніч, і це буде наша ніч.

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Наше сонце зійде.

До зброї, до бою, до перемоги, браття і сестри.