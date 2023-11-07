Головна Думки вголос Андрій Іллєнко
search button user button menu button
Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Цілком можливо, що війна буде тривати все наше життя

glavcom.ua
Кожен українець має стати воїном. Вибір простий – боротьба або рабство
фото: ЗСУ

Вперше в історії у нас є реальний шанс перемогти імперію

Поразка – це перш за все визнання себе переможеним. Головна мета військових операцій – не вбити всіх солдат армії ворога, а перш за все зламати волю до спротиву. Ми ніколи не визнаємо себе переможеними.

Цілком можливо, що війна буде тривати все наше життя. Значить так і буде. А які варіанти? Здаватися?

Ми будемо битися скрізь і завжди, поки не переможемо.

В полях, в посадках, в знищених промзонах, на вулицях міст і в лісах, на морі та в повітрі.

Кожен українець має стати воїном. Рано чи пізно. Вибір простий – боротьба або рабство. Ми вибираємо свободу і боротьбу за неї завжди і попри все. Рабство і зрада своїх гірше смерті.

Перемагає витривалість. Це зараз головне, що нам потрібно.

Вся країна нарешті має стати єдиним військовим організмом. Без жодних виключень. Не працюєш на перемогу – значить це не твоя країна. На перемогу працюють всі.

Вперше в історії у нас є реальний шанс перемогти імперію. Усі минулі покоління не мали цього шансу і йшли на вірну смерть в імʼя перемоги майбутніх поколінь. Заради нас. Щоб у нас був шанс.

У нас він є.

На нас дивляться герої минулого і наші браття та сестри, полеглі в цій війні.

Заради них до кінця.

Хай настане найчорніша ніч, і це буде наша ніч.

Наше сонце зійде.

До зброї, до бою, до перемоги, браття і сестри.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна армія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України
Розвідка Британії назвала фактори, які заважають Україні та РФ прорвати лінію фронту
3 листопада, 16:01
25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, 41% – роблять занадто багато
Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування
3 листопада, 07:19
Під час операції окупанти відкрили вогонь по українських військових
Як українські морпіхи висаджувалися на лівий берег Херсонщини (відео)
1 листопада, 17:24
Північна Корея вже передала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів
КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля – британська розвідка
26 жовтня, 11:28
Знищено 13 БпЛА Shahed-136/131
Нічний терор: чим і звідки Росія атакувала Україну
23 жовтня, 08:05
Президент Ізраїлю продемонстрував матеріали, в яких вказано інгредієнти для виготовлення хімічної зброї
ХАМАС під час вторгнення до Ізраїлю мав з собою інструкції виготовлення хімічної зброї
23 жовтня, 05:34
Одну ракету було збито над Дніпропетровщиною
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про влучання
16 жовтня, 07:41
президент Палестини Махмуд Аббас
Президент Палестини планує візит у Росію
10 жовтня, 05:15
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: чи вступить у війну Ліван
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: чи вступить у війну Ліван
9 жовтня, 13:15

Андрій Іллєнко

Цілком можливо, що війна буде тривати все наше життя
Цілком можливо, що війна буде тривати все наше життя
Ярослав Гунька – військовий злочинець чи національний герой?
Ярослав Гунька – військовий злочинець чи національний герой?
Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
Найбільша битва в світовій історії після 1945 року
Найбільша битва в світовій історії після 1945 року
Що відрізняє цю нашу війну з Москвою від усіх попередніх?
Що відрізняє цю нашу війну з Москвою від усіх попередніх?
Що означає промова Путіна
Що означає промова Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
27K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
19K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
7401
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
6335
Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно
6240
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту