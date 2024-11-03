Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія надіслала ноту Росії: що стало причиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія надіслала ноту Росії: що стало причиною
Паркан посольства Фінляндії в Москві
фото: Lehtikuva

Паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями

Паркан посольства Фінляндії в Москві закидали яйцями та написали на ньому шведською «Аландські острови наші». Через такий акт вандалізму Фінляндія надіслала ноту РФ. Про це пише yle.fi.

Відомо, що акт вандалізму скоїли п'ять чоловіків, яких поліція швидко затримала.

Водночас Фінляндія нагадала про обов'язок Росії щодо безпеки представництва та його співробітників.

«Звичайно, у таких випадках завжди прийнято надсилати ноту, в якій вказується на проблему... Поки що відправлено лише цю ноту», – заявили в посольстві.

Раніше влада Фінляндії наклала арешт на ділянку пляжу, що належить російській державі і використовувалася для відпочинку дипломатів.

Газета Helsingin Sanomat також повідомила, що фінська держава конфіскувала в Гельсінкі та на Аландських островах щонайменше п'ять інших об'єктів нерухомості, що належать росіянам. Серед них, наприклад, Російський центр науки та культури у Гельсінкі.

За даними Yle, дії правоохоронних органів ґрунтуються на рішенні, винесеному Міжнародним арбітражним судом у Гаазі у квітні 2023 року. «Суд зобов'язав Росію виплатити українській енергетичній компанії «Нафтогаз» понад 5 млрд євро як компенсацію», – зазначає портал.

Українська компанія також вимагала арешту російських активів в інших західних країнах. За даними Helsingin Sanomat, Фінляндія, можливо, перша країна, яка провела конфіскацію.

Нагадаємо, два тимчасові контрольно-пропускні пункти «Париккала» та «Інарі» на кордоні Фінляндії та Росії повністю припинили роботу, повідомили у Прикордонній охороні країни. Прикордонники невдовзі демонтують дорожні знаки.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вибори в Молдові: Підраховано 90% голосів
Вибори в Молдові: Підраховано 90% голосів
Другий тур президентських виборів у Молдові визнано такими, що відбувся – ЦВК
Другий тур президентських виборів у Молдові визнано такими, що відбувся – ЦВК
Фінляндія надіслала ноту Росії: що стало причиною
Фінляндія надіслала ноту Росії: що стало причиною
Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори
Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори
Поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни
Поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни
На виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень
На виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
40K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
6280
В одному з українських міст випав перший сніг
6051
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
6041
Лавров заявив, що Росія може захопити ще більше територій України

Новини

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Сьогодні, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua