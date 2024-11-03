Фінляндія надіслала ноту Росії: що стало причиною

Паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями

Паркан посольства Фінляндії в Москві закидали яйцями та написали на ньому шведською «Аландські острови наші». Через такий акт вандалізму Фінляндія надіслала ноту РФ. Про це пише yle.fi.

Відомо, що акт вандалізму скоїли п'ять чоловіків, яких поліція швидко затримала.

Водночас Фінляндія нагадала про обов'язок Росії щодо безпеки представництва та його співробітників.

«Звичайно, у таких випадках завжди прийнято надсилати ноту, в якій вказується на проблему... Поки що відправлено лише цю ноту», – заявили в посольстві.

Раніше влада Фінляндії наклала арешт на ділянку пляжу, що належить російській державі і використовувалася для відпочинку дипломатів.

Газета Helsingin Sanomat також повідомила, що фінська держава конфіскувала в Гельсінкі та на Аландських островах щонайменше п'ять інших об'єктів нерухомості, що належать росіянам. Серед них, наприклад, Російський центр науки та культури у Гельсінкі.

За даними Yle, дії правоохоронних органів ґрунтуються на рішенні, винесеному Міжнародним арбітражним судом у Гаазі у квітні 2023 року. «Суд зобов'язав Росію виплатити українській енергетичній компанії «Нафтогаз» понад 5 млрд євро як компенсацію», – зазначає портал.

Українська компанія також вимагала арешту російських активів в інших західних країнах. За даними Helsingin Sanomat, Фінляндія, можливо, перша країна, яка провела конфіскацію.

Нагадаємо, два тимчасові контрольно-пропускні пункти «Париккала» та «Інарі» на кордоні Фінляндії та Росії повністю припинили роботу, повідомили у Прикордонній охороні країни. Прикордонники невдовзі демонтують дорожні знаки.