Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт

Глава МЗС: «У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан»

Україна готова розпочати новий етап у відносинах з Угорщиною, пропонуючи конструктивну співпрацю на засадах європейських стандартів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Київ налаштований на позитивний сценарій у діалозі з Будапештом і вже зробив перші кроки для налагодження прямої комунікації з угорськими колегами.

«Я би все ж таки виходив з позитивного сценарію – із того сигналу, який посилає Україна: ми готові продовжувати взаємовигідне конструктивне співробітництво заради обох народів, задля європейського спільного майбутнього. Це наш сигнал. І такий сигнал ми передали угорцям», – зазначив міністр.

Керівник МЗС також повідомив про встановлення першого особистого контакту з представницею нової угорської влади.

«У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан. Ми готові відкривати нову сторінку з угорською стороною і зацікавлені в цьому. Ми готові обговорювати весь спектр питань нашого порядку денного конструктивно, розумно, виходячи з європейських стандартів», – додав він.

Аніта Орбан (Anita Orbán) – угорська дипломатка, фахівчиня з енергетичної безпеки та одна з ключових фігур опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра, яка здобула перемогу на парламентських виборах у квітні 2026 року. Попри однакове прізвище, вона не має родинних зв’язків із багаторічним прем’єром Віктором Орбаном. Раніше вона працювала послом з особливих доручень з питань енергетичної безпеки та займала топменеджерські посади у міжнародних компаніях.

Нагадаємо, останніми роками відносини між країнами залишалися напруженими через низку розбіжностей у питаннях прав національних меншин та позиції Будапешта щодо євроінтеграційних прагнень України.

Переможець парламентських виборів Угорщини, які відбулися у квітні 2026 року, Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». Європейська комісія вже розпочала «негайну взаємодію» з Мадяром, закликаючи якнайшвидше відновити відносини з Україною та провести реформи, які роками блокував попередній уряд. Перемога Мадяра і усунення Орбана, відомого проросійським курсом, викликали хвилю оптимізму в ЄС і НАТО після тривалого періоду так званої «неліберальної демократії».