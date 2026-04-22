Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт
Глава МЗС: «У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан»
Україна готова розпочати новий етап у відносинах з Угорщиною, пропонуючи конструктивну співпрацю на засадах європейських стандартів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній кореспондент «Главкома».
Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Київ налаштований на позитивний сценарій у діалозі з Будапештом і вже зробив перші кроки для налагодження прямої комунікації з угорськими колегами.
«Я би все ж таки виходив з позитивного сценарію – із того сигналу, який посилає Україна: ми готові продовжувати взаємовигідне конструктивне співробітництво заради обох народів, задля європейського спільного майбутнього. Це наш сигнал. І такий сигнал ми передали угорцям», – зазначив міністр.
Керівник МЗС також повідомив про встановлення першого особистого контакту з представницею нової угорської влади.
«У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан. Ми готові відкривати нову сторінку з угорською стороною і зацікавлені в цьому. Ми готові обговорювати весь спектр питань нашого порядку денного конструктивно, розумно, виходячи з європейських стандартів», – додав він.
Нагадаємо, останніми роками відносини між країнами залишалися напруженими через низку розбіжностей у питаннях прав національних меншин та позиції Будапешта щодо євроінтеграційних прагнень України.
Переможець парламентських виборів Угорщини, які відбулися у квітні 2026 року, Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». Європейська комісія вже розпочала «негайну взаємодію» з Мадяром, закликаючи якнайшвидше відновити відносини з Україною та провести реформи, які роками блокував попередній уряд. Перемога Мадяра і усунення Орбана, відомого проросійським курсом, викликали хвилю оптимізму в ЄС і НАТО після тривалого періоду так званої «неліберальної демократії».
Читайте також:
