Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Петер Мадяр та його радниця з зовнішньої політики Аніта Орбан
фото: 24.hu

Глава МЗС: «У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан»

Україна готова розпочати новий етап у відносинах з Угорщиною, пропонуючи конструктивну співпрацю на засадах європейських стандартів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Київ налаштований на позитивний сценарій у діалозі з Будапештом і вже зробив перші кроки для налагодження прямої комунікації з угорськими колегами.

«Я би все ж таки виходив з позитивного сценарію – із того сигналу, який посилає Україна: ми готові продовжувати взаємовигідне конструктивне співробітництво заради обох народів, задля європейського спільного майбутнього. Це наш сигнал. І такий сигнал ми передали угорцям», – зазначив міністр.

Керівник МЗС також повідомив про встановлення першого особистого контакту з представницею нової угорської влади.

«У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан. Ми готові відкривати нову сторінку з угорською стороною і зацікавлені в цьому. Ми готові обговорювати весь спектр питань нашого порядку денного конструктивно, розумно, виходячи з європейських стандартів», – додав він. 

Аніта Орбан (Anita Orbán) – угорська дипломатка, фахівчиня з енергетичної безпеки та одна з ключових фігур опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра, яка здобула перемогу на парламентських виборах у квітні 2026 року. Попри однакове прізвище, вона не має родинних зв’язків із багаторічним прем’єром Віктором Орбаном. Раніше вона працювала послом з особливих доручень з питань енергетичної безпеки та займала топменеджерські посади у міжнародних компаніях.

Нагадаємо, останніми роками відносини між країнами залишалися напруженими через низку розбіжностей у питаннях прав національних меншин та позиції Будапешта щодо євроінтеграційних прагнень України.  

Переможець парламентських виборів Угорщини, які відбулися у квітні 2026 року, Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба».  Європейська комісія вже розпочала «негайну взаємодію» з Мадяром, закликаючи якнайшвидше відновити відносини з Україною та провести реформи, які роками блокував попередній уряд. Перемога Мадяра і усунення Орбана, відомого проросійським курсом, викликали хвилю оптимізму в ЄС і НАТО після тривалого періоду так званої «неліберальної демократії».

Читайте також:

Теги: Угорщина Україна Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марк Рютте запевнив у безперервних поставках зброї США для України
Поставки зброї Україні під загрозою? Генсек НАТО відреагував на чутки
26 березня, 15:22
Сибіга окреслив наступний етап інтеграції України до Організації економічного співробітництва та розвитку
Глава МЗС України розпочав візит до Франції
26 березня, 18:17
Норвегія скасувала захист для новоприбулих чоловіків з України
Норвегія обмежила захист для українців: що зміниться для чоловіків
27 березня, 18:06
Поки Україна шукає гарантій безпеки, схоже, вона сама стає таким гарантом
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
29 березня, 21:38
Кремль поставив під сумнів ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
31 березня, 14:40
За даними міноборони РФ інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту
В окупованому Криму впав російський винищувач Су-30: що відомо
3 квiтня, 13:18
Юлія Свириденко заявила, що Україна запустила агрохаб у Гані
Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну
14 квiтня, 12:52
Наслідки ворожої атаки на Київ 16 квітня 2026 року
Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими
17 квiтня, 15:00
У Європі найбільше зацікавлені у підлітках, каже демограф
Директорка Інституту демографії назвала категорію українців, яку радо приймуть країни Європи
19 квiтня, 19:51

Політика

«Ми показали свою нову суб’єктність». Глава МЗС розказав про нову роль України у світі
«Ми показали свою нову суб’єктність». Глава МЗС розказав про нову роль України у світі
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
«Ми переходимо у нову реальність». Глава МЗС розказав, як Україна наближає прорив у захисті свого неба
«Ми переходимо у нову реальність». Глава МЗС розказав, як Україна наближає прорив у захисті свого неба
Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт
Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт
«Це наша нова геополітична сила». Глава МЗС розказав, як українцям вдалося отримати перевагу на міжнародній арені
«Це наша нова геополітична сила». Глава МЗС розказав, як українцям вдалося отримати перевагу на міжнародній арені
Глава МЗС України описав майбутнє Білорусі
Глава МЗС України описав майбутнє Білорусі

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua