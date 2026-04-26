Ігнат пояснив, чому країни-сусіди не збивають російські дрони над Україною

Британські винищувачі патрулюють кордони ЄС, однак повітряні цілі над Україною вони не збивають

Питання допомоги західних партнерів у захисті українського неба впирається як у юридичні, так і в суто практичні військові нюанси

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів про причини, через які країни-сусіди, зокрема Польща, наразі не долучаються до збиття російських ракет та дронів над територією України. Як інформує «Главком», про це він розказав у інтерв’ю Яніні Соколовій.

За словами Ігната, питання допомоги західних партнерів у захисті українського неба впирається як у юридичні, так і в суто практичні військові нюанси. Полковник наголосив, що для ефективного перехоплення цілей авіації партнерів необхідно залітати безпосередньо в повітряний простір України, що є складною процедурою для країни, яка офіційно не перебуває у стані війни.

Юрій Ігнат пояснив, що думки про можливість знищення ракет чи «Шахедів» із-за кордону, не залітаючи на територію України, є здебільшого хибними через обмежену дистанцію ураження авіаційних систем.

«Їм, щоби збивати цілі, їм треба залетіти на нашу територію, тому що з-за кордону запустити ракети – це неможливо. Їм треба бути в якомусь ближньому прикордонні, треба вийти на ціль. Те, що роблять кожний день наші льотчики: треба перехопити цю ціль, зайти з відповідного кута, випустити ракети», – зазначив спікер Повітряних Сил.

Він також додав, що під час таких операцій критично важливо впевнитись у відсутності густонаселених пунктів під місцем перехоплення, щоб мінімізувати ризики для цивільних при падінні уламків.

Нагадаємо, у Румунії втретє за вихідні виявили уламки безпілотника в повіті Тулча, неподалік населених пунктів Лункавіца та Векерені.

До слова, з початку повномасштабної війни Росії проти України, з лютого 2022 року, Молдова зафіксувала 54 випадки порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Також Російська Федерація планує розгорнути на території Білорусі інфраструктуру для запуску та управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво підвищити інтенсивність атак по Україні.