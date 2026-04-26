Ігнат пояснив, чому країни-сусіди не збивають російські дрони над Україною

Надія Карбунар
Британські винищувачі патрулюють кордони ЄС, однак повітряні цілі над Україною вони не збивають
Питання допомоги західних партнерів у захисті українського неба впирається як у юридичні, так і в суто практичні військові нюанси

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів про причини, через які країни-сусіди, зокрема Польща, наразі не долучаються до збиття російських ракет та дронів над територією України. Як інформує «Главком», про це він розказав у інтерв’ю Яніні Соколовій.

За словами Ігната, питання допомоги західних партнерів у захисті українського неба впирається як у юридичні, так і в суто практичні військові нюанси. Полковник наголосив, що для ефективного перехоплення цілей авіації партнерів необхідно залітати безпосередньо в повітряний простір України, що є складною процедурою для країни, яка офіційно не перебуває у стані війни.

Юрій Ігнат пояснив, що думки про можливість знищення ракет чи «Шахедів» із-за кордону, не залітаючи на територію України, є здебільшого хибними через обмежену дистанцію ураження авіаційних систем.

«Їм, щоби збивати цілі, їм треба залетіти на нашу територію, тому що з-за кордону запустити ракети – це неможливо. Їм треба бути в якомусь ближньому прикордонні, треба вийти на ціль. Те, що роблять кожний день наші льотчики: треба перехопити цю ціль, зайти з відповідного кута, випустити ракети», – зазначив спікер Повітряних Сил.

Він також додав, що під час таких операцій критично важливо впевнитись у відсутності густонаселених пунктів під місцем перехоплення, щоб мінімізувати ризики для цивільних при падінні уламків.

Нагадаємо, у Румунії втретє за вихідні виявили уламки безпілотника в повіті Тулча, неподалік населених пунктів Лункавіца та Векерені. 

До слова, з початку повномасштабної війни Росії проти України, з лютого 2022 року, Молдова зафіксувала 54 випадки порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Також Російська Федерація планує розгорнути на території Білорусі інфраструктуру для запуску та управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво підвищити інтенсивність атак по Україні.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

