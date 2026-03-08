Головна Світ Політика
Фіцо посилює тиск на Україну через нафтопровід «Дружба»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Фіцо посилює тиск на Україну через нафтопровід «Дружба»
Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва
фото з відкритих джерел

Очільник уряду Словаччини погрожує приєднатися до Угорщини у блокуванні кредиту Україні від ЄС в розмірі €90 мільярдів

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». При цьому він пригрозив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Словацький прем’єр сказав, що зустрінеться з фон дер Ляєн у Парижі та наполягатиме на тому, щоб експерти відвідали трубопровід «Дружба».

«Але найважливішим повідомленням буде те, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно», – сказав Фіцо, маючи на увазі блокування кредиту Україні від ЄС в розмірі €90 мільярдів.

«Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти», – цинічно заявив Фіцо.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Нагадаємо, прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти.

Орбан назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.

За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

Теги: кредит міністр Словаччина Європейський Союз блокування Роберт Фіцо

