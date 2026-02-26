Швеція закликала своїх енергетиків готуватися до кібератак

Силовики посилили охорону критичної інфраструктури, а енергетичний сектор закликали до підвищеної пильності через ризик кібератак

У Швеції отримали інформацію про можливу підготовку атаки проти енергетичної інфраструктури, яка потенційно може зачепити країни Північної Європи, повідомляють місцеві ЗМІ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання TV4.

За даними журналістів, розслідується можливий зв’язок інциденту з іноземною державою. Зазначається, що у зв’язку з отриманими попередженнями правоохоронні органи різних країн регіону посилюють заходи безпеки, а також нібито розпочали міжнародну операцію. Анонімний співрозмовник розповів, що поліцейські отримали вказівку максимально підвищити пильність і повідомляти про будь-які підозрілі дії.

Водночас зміст погроз і терміни можливих атак залишаються невідомими. Цивільна розвідувальна служба FRA частково підтвердила інформацію, зазначивши, що енергетичні компанії отримали рекомендації щодо підвищеної готовності.

«Це правда, що ми закликали енергетичний сектор Швеції до підвищеної пильності. Ми це зробили наприкінці минулого тижня через Національний центр кібербезпеки на тлі того, що в кінці грудня зазнав атак енергетичний сектор Польщі. У цьому контексті ми вважаємо, що Швеція також має підстави для підвищеної пильності», – заявив речник FRA Ула Біл’єр.

За його словами, рекомендації стосувалися підготовки до можливих кібератак і планів відновлення ІТ-систем у разі інцидентів. При цьому у FRA наголосили, що заклики до пильності не пов’язані з якоюсь конкретною підтвердженою загрозою.

У поліції та Шведському енергетичному агентстві повідомили, що моніторять ситуацію, однак деталі не розкривають. Служба безпеки Säpo також відмовилась від додаткових коментарів.

Нагадаємо, що військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті заявили, що Росія залишається головною військовою загрозою для країни та Північноатлантичного альянсу, а її дії можуть призвести до небезпечної ескалації.

У звіті зазначено, що Москва демонструє дедалі агресивнішу поведінку, яка створює ризики для безпеки регіону Балтійського моря та всієї євроатлантичної спільноти. У розвідці Швеції підкреслили, що Росія застосовує широкий спектр інструментів тиску: від військових провокацій до гібридних операцій.