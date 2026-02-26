Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція закликала своїх енергетиків готуватися до кібератак

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Швеція закликала своїх енергетиків готуватися до кібератак
Енергосектор Північної Європи отримав попередження про загрозу
фото з відкритих джерел

Силовики посилили охорону критичної інфраструктури, а енергетичний сектор закликали до підвищеної пильності через ризик кібератак

У Швеції отримали інформацію про можливу підготовку атаки проти енергетичної інфраструктури, яка потенційно може зачепити країни Північної Європи, повідомляють місцеві ЗМІ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання TV4.

За даними журналістів, розслідується можливий зв’язок інциденту з іноземною державою. Зазначається, що у зв’язку з отриманими попередженнями правоохоронні органи різних країн регіону посилюють заходи безпеки, а також нібито розпочали міжнародну операцію. Анонімний співрозмовник розповів, що поліцейські отримали вказівку максимально підвищити пильність і повідомляти про будь-які підозрілі дії.

Водночас зміст погроз і терміни можливих атак залишаються невідомими. Цивільна розвідувальна служба FRA частково підтвердила інформацію, зазначивши, що енергетичні компанії отримали рекомендації щодо підвищеної готовності.

«Це правда, що ми закликали енергетичний сектор Швеції до підвищеної пильності. Ми це зробили наприкінці минулого тижня через Національний центр кібербезпеки на тлі того, що в кінці грудня зазнав атак енергетичний сектор Польщі. У цьому контексті ми вважаємо, що Швеція також має підстави для підвищеної пильності», – заявив речник FRA Ула Біл’єр.

За його словами, рекомендації стосувалися підготовки до можливих кібератак і планів відновлення ІТ-систем у разі інцидентів. При цьому у FRA наголосили, що заклики до пильності не пов’язані з якоюсь конкретною підтвердженою загрозою.

У поліції та Шведському енергетичному агентстві повідомили, що моніторять ситуацію, однак деталі не розкривають. Служба безпеки Säpo також відмовилась від додаткових коментарів.

Нагадаємо, що військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті заявили, що Росія залишається головною військовою загрозою для країни та Північноатлантичного альянсу, а її дії можуть призвести до небезпечної ескалації.

У звіті зазначено, що Москва демонструє дедалі агресивнішу поведінку, яка створює ризики для безпеки регіону Балтійського моря та всієї євроатлантичної спільноти. У розвідці Швеції підкреслили, що Росія застосовує широкий спектр інструментів тиску: від військових провокацій до гібридних операцій.

Читайте також:

Теги: Швеція кібератака енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
Сьогодні, 12:06
Попри постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, система залишається керованою
Коли в Україні стане більше світла: енергетики озвучили прогноз на весну
19 лютого, 04:58
Президент повідомив, що триває робота над тим, аби в усіх громадах «були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими»
Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
18 лютого, 18:30
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
10 лютого, 14:26
Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення в роботу пошкодженого ворогом обладнання
РФ атакувала енергооб'єкти: в яких регіонах знеструмлені споживачі
4 лютого, 10:43
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 4 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
3 лютого, 19:32
Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9»
Виплати ФОПам, кредити під 0% на енергообладнання. Стартувала програма підтримки бізнесу
2 лютого, 17:26
Президент зауважив, що цілеспрямованих ударів ворожих ракет і дронів по енергетичній інфраструктурі не було
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський
2 лютого, 12:59
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
29 сiчня, 11:04

Політика

ЄС продовжив санкції проти Білорусі ще на рік
ЄС продовжив санкції проти Білорусі ще на рік
Російський дрон наблизився до атомного авіаносця Франції
Російський дрон наблизився до атомного авіаносця Франції
США винесли ультимативний список вимог Ірану
США винесли ультимативний список вимог Ірану
Швеція закликала своїх енергетиків готуватися до кібератак
Швеція закликала своїх енергетиків готуватися до кібератак
Адміністрація США обговорила сценарій із першим ударом Ізраїлю по Ірану
Адміністрація США обговорила сценарій із першим ударом Ізраїлю по Ірану
Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі
Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua