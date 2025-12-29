Позиція Польщі під час підписання мирної угоди буде вирішальною – Навроцький

За словами польського президента, 90% допомоги Україні надходить через аеропорт Жешува

Польський президент Кароль Навроцький заявив, що позиція Польщі матиме вирішальне значення під час підписання мирного договору, оскільки через його країну проходить понад 90% допомоги для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канцелярію очільника Польщі.

Політик прокоментував спілкування з українським лідером Володимиром Зеленським та очільником США Дональдом Трампом за підсумками переговорів у Флориді щодо завершення війни в Україні. У своїй заяві Навроцький підкреслив лідерську роль Дональда Трампа у мирному процесі, підкреслив, що війну було розв'язано Росією, та закликав вирішувати питання безпеки у регіоні «між усіма зацікавленими сторонами».

«Він зазначив, що з початку повномасштабної агресії Росії проти України аеропорт Жешув-Ясінка є хабом для понад 90% допомоги Україні. Тому позиція Польщі після підписання мирної угоди буде вирішальною», – йдеться в повідомленні

Нагадаємо, переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

Як повідомлялося, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським

До слова, між польським президентом Каролем Навроцьким та премʼєр-міністром Дональдом Туском виник конфлікт. Його причиною стала нещодавня заява очільника країни про нібито загрозу для Польщі з боку Заходу.