Туск висміяв Навроцького через заяву про загрозу із Заходу

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Туск висміяв Навроцького через заяву про загрозу із Заходу
Очільник Польщі (праворуч) дорікнув голові уряду в навмисному провокуванні конфліктів заради приховування внутрішніх проблем країни
Польський премʼєр звинуватив президента у визначенні Заходу як основного джерела небезпеки

Між польським президентом Каролем Навроцьким та премʼєр-міністром Дональдом Туском виник конфлікт. Його причиною стала нещодавня заява очільника країни про нібито загрозу для Польщі з боку Заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи у соцмережах політиків.

Під час публічного виступу Навроцький заявив, що Польща є «національною спільнотою, відкритою до Заходу, але готовою захищати західний кордон республіки». Формулювання викликало хвилю критики та припущення, що президент міг помилково переплутати західний і східний напрями безпеки. Однак Навроцький заявив, що використав слова правильно.

Згодом польський прем’єр-міністр відреагував на заяву президента, наголосивши, що Навроцький знову вказує на Захід як на головну загрозу для країни. Туск іронічно поставив під сумнів зовнішньополітичні орієнтири глави держави, натякнувши на суперечливість такої риторики в сучасному європейському контексті.

У відповідь Навроцький апелював до історії Польщі, зокрема до боротьби з Німеччиною та подій Великопольського повстання. Він наголосив, що для польської державності загрози із західного напрямку мають історичне підґрунтя, а захист кордонів – це не лише питання сучасної геополітики, а й історичної пам’яті.

Крім того, президент звинуватив прем’єра у свідомому загостренні конфлікту для відвернення уваги від внутрішніх проблем, зокрема бюджету та системи охорони здоров’я. У своєму дописі Навроцький також згадав попередні контакти Туска з Росією, підкресливши, що про загрозу зі сходу він говорив і раніше, але в іншому контексті.

Своєю чергою Дональд Туск завершив публічну дискусію короткою саркастичною відповіддю, написавши: «Важко повірити. Солодких снів».

Нагадаємо, під час офіційної зустрічі у Варшаві президент Польщі Кароль Навроцький вручив Володимиру Зеленському двотомник під назвою «Документи Волинського злочину».

До слова, з початку повномасштабної війни в Україні Польща була одним із головних прихистків для українських біженців. Однак, як показує новий аналіз, ситуація змінилася: підтримка українців у країні значно зменшилася, а настрої ворожості та насильства набирають обертів.

