FT: Держсекретар США Рубіо скасував важливу зустріч щодо України

Державний секретар Марко Рубіо скасував зустріч за участю лідерів Німеччини, Польщі, Фінляндії та Єврокомісії

Держсекретар США Марко Рубіо в останній момент відмовився від запланованих переговорів із представниками ЄС щодо війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Як повідомляє Financial Times, такий крок викликав серйозне занепокоєння серед європейських політиків, які вбачають у цьому ознаку зміни зовнішньополітичного курсу Вашингтона. Про це пише «Главком».

Зустріч за участю лідерів Німеччини, Польщі, Фінляндії та Єврокомісії мала відбутися у п’ятницю, проте американська сторона скасувала її, пояснивши це змінами у робочому графіку держсекретаря. Один із європейських посадовців назвав таку ситуацію «божевіллям», особливо на тлі того, що адміністрація Дональда Трампа все більше дистанціюється від союзників у Європі та схиляє Київ до переговорів із Москвою.

Тривогу підсилює той факт, що після Мюнхена Рубіо планує відвідати Будапешт для зустрічі з Віктором Орбаном. В американському Держдепартаменті пояснюють цей візит прагненням зміцнити зв’язки з країною, чий погляд на завершення війни в Україні збігається з баченням Білого дому.

Наразі європейська спільнота з напруженням очікує на суботній виступ Рубіо в Мюнхені. Дипломати сподіваються на пом’якшення риторики США після нещодавнього загострення відносин через питання Гренландії. Водночас сенатор-демократ Пітер Велч у коментарі для FT висловив розчарування нинішньою позицією Вашингтона, зазначивши, що союзникам важко прийняти відмову США від історичної ролі захисника Європи на користь поступок Росії.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що Сполучені Штати закликатимуть Угорщину та Словаччину не купувати енергоносії РФ.

Рубіо після Мюнхенської конференції з безпеки навідається до Словаччини та Угорщини. На запитання кореспондентів, чи будуть США закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергоносії, Рубіо відповів, що буде проведено «відповідні перемовини». «Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити».

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, ймовірно, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.