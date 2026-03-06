Головна Світ Політика
Трамп назвав премʼєра Британії невдахою – The Telegraph

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп назвав премʼєра Британії невдахою – The Telegraph
Кір Стармер раніше мав теплі стосунки з Дональдом Трампом
фото: Carl Court/PA Wire

Відносини між Білим домом і Даунінг-стріт, можливо, безповоротно зіпсувалися

Президент США Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера невдахою у розмовах з друзями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Президент США висловився так під час приватної вечері, що відбулася два тижні тому. Джерело видання повідомило: «Трамп почав називати Стармера невдахою. Він сказав це під час вечері з друзями. Він просто вважає, що у Стармера більше немає майбутнього».

The Telegraph пише, що така лексика, на відміну від попереднього опису Трампом прем'єр-міністра як «переможця», є знаком того, що відносини між Білим домом і Даунінг-стріт, можливо, безповоротно зіпсувалися.

У вівторок Трамп атакував Стармера за його відсутність підтримки війни з Іраном, сказавши, що він «не є Вінстоном Черчиллем» і «руйнує відносини».

На пресконференції в Білому домі він також розкритикував прем'єр-міністра за його «жахливу» імміграційну та енергетичну політику і закликав Великобританію скасувати «шаріатські суди» та «відкрити Північне море» для видобутку нафти і газу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія мала підтримати Сполучені Штати з самого початку операції на Близькому Сході. За словами американського лідера, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку відмовився надати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для підтримки ударів США по Ірану. Згодом, як зазначається, дозвіл був наданий.

Теги: Кір Стармер Дональд Трамп

