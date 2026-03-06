США та Венесуела домовилися відновити дипломатичні відносини

Держдеп США назвав відновлення відносин кроком до стабілізації країни

Сполучені Штати та тимчасова влада Венесуели домовилися про відновлення дипломатичних і консульських відносин. Як пише «Главком», про це йдеться у заяві Державного департаменту США, повідомляє Reuters.

У відомстві зазначили, що цей крок спрямований на стабілізацію ситуації в країні та підтримку її політичного переходу.

«Цей крок сприятиме нашим спільним зусиллям щодо зміцнення стабільності, підтримки економічного відновлення та просування політичного примирення у Венесуелі», – заявили у Держдепартаменті.

Там додали, що США мають намір підтримати процес демократичних змін у країні.

«Наша діяльність зосереджена на тому, щоб допомогти венесуельському народу рухатися вперед через поетапний процес, який створює умови для мирного переходу до демократично обраного уряду».

Нагадаємо, на початку лютого міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль провів у Каракасі зустріч з Лорою Догу, новою повіреною у справах США, відповідальною за Венесуелу.

Як повідомлялось, минуло декілька місяців з моменту безпрецедентної операції США в Каракасі, яка завершилася арештом Ніколаса Мадуро та його дружини. Країна опинилася у стані крихкої рівноваги, де суспільні настрої коливаються від обережного оптимізму до глибокого скептицизму.