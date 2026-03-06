Ізраїль заявив про початок масштабних ударів по Тегерану

Наслідки у Тегерані після ударів Ізраїлю та США 28 лютого

Державне телебачення Ірану повідомило про вибухи в столиці

Армія оборони Ізраїлю заявила про початок масштабної хвилі ударів по інфраструктурі іранського режиму в столиці країни – Тегерані, пише «Главком».

«ЦАХАЛ розпочав широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані», – йдеться в повідомленні. Інших подробиць у заяві наразі не навели.

Водночас державне телебачення Ірану повідомило про вибухи в столиці. За даними іранських медіа, авіаудари по Тегерану почалися рано вранці у п’ятницю, 6 березня.

Раніше начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір заявляв, що Ізраїль переходить до наступної фази операції проти Ірану, в рамках якої удари по військовій інфраструктурі будуть посилені.

Замір також наголосив, що операція відбувається за активної взаємодії зі США.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

Станом на 6 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.