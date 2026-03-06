Ліквідацію Хаменеї готували місяцями: Ізраїль розкрив, коли ухвалили рішення

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї

Ізраїль ухвалив рішення ліквідувати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї ще в листопаді 2025 року. Операцію планували провести приблизно через шість місяців. Як пише «Главком», про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац, повідомляє Reuters.

За словами Каца, рішення було ухвалене під час закритої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

«Вже в листопаді нас зібрали з прем'єр-міністром на дуже тісній зустрічі, і прем'єр-міністр поставив собі за мету усунути Хаменеї», – сказав Кац.

Він додав, що операцію планували реалізувати приблизно до середини 2026 року. Пізніше план представили Сполученим Штатам.

За словами міністра, ідею операції передали Вашингтону приблизно в січні на тлі протестів в Ірані та занепокоєння Ізраїлю можливими атаками з боку Тегерана на ізраїльські та американські об’єкти на Близькому Сході.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

Станом на 6 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.