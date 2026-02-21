Головна Країна Події в Україні
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Воткинський завод» виробляє міжконтинентальні балістичні ракети
фото з відкритих джерел

Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу «Воткинський завод»

Підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ в ніч проти 21 лютого завдали удару крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» по підприємству військово-промислового комплексу «Воткинський завод». Він розташований  у місті Воткінськ Удмуртської Республіки Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«У ніч проти 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу «Воткинський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються», – ідеться у повідомленні.

«Воткинський завод» має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А»; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».

Також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражений Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, що задіяний у забезпеченні потреб російської армії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражений склад пально-мастильних матеріалів ворога у Донецьку та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА в районі Нової Каракуби.

А у Пологах в тимчасово окупованій Запорізькій області Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів загарбників.

Втрати ворога та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 21 лютого у Республіці Удмуртія відбулася атака на Воткінський завод – стратегічно важливе підприємство російського військово-промислового комплексу. Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. 

