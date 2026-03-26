Головна Світ Політика
search button user button menu button

FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану
фото з відкритих джерел

Втручання РФ у війну в Ірані має на меті продемонструвати Заходу готовність захищати своїх ключових партнерів

Російська Федерація перебуває на фінальній стадії реалізації плану з надання масштабної допомоги Ірану, що включає безпілотники, продовольство та медикаменти. За інформацією Financial Times, таємні переговори між Москвою та Тегераном розпочалися вже за кілька днів після перших ударів США та Ізраїлю. Очікується, що постачання за всіма погодженими заявками завершиться до кінця березня. Про це пише «Главком».

Західні спецслужби наразі намагаються встановити точний клас дронів, які Росія готує до відправки. Одним із ймовірних варіантів називають моделі «Герань-2» – російські аналоги іранських Shahed-136. Якщо факт передачі зброї підтвердиться, це стане першим прямим свідченням надання Москвою «смертоносної підтримки» Тегерану з моменту початку повномасштабного конфлікту в регіоні.

Крім техніки, Москва надає союзнику критично важливу інтелектуальну підтримку. Зокрема, йдеться про передачу супутникових знімків, даних для цілевказівки та оперативної розвідувальної інформації. Така співпраця спрямована не лише на зміцнення оборони іранської армії, а й на підтримання загальної політичної стабільності режиму, який опинився під загрозою краху.

За оцінками дипломатів, втручання Кремля має на меті продемонструвати Заходу готовність Росії захищати своїх ключових партнерів на Близькому Сході, навіть в умовах власної війни в Україні.

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують. 

Раніше Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден. 

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

Теги: росія Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters
Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters
24 березня, 03:25
Краснодарський край цієї ночі опинився під атакою БпЛА
Росію атакували безпілотники: уражено підприємство
19 березня, 03:59
У Росії слова Хрущової про Крим викликали резонанс
РФ внесла правнучку Хрущова до списку іноагентів
13 березня, 18:27
США не визнають спадковість у владі Ірану
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
9 березня, 14:40
Пожежа у Тегерані після атаки Ізраїля
Axios: США незадоволені ударами Ізраїлю по паливній інфраструктурі Ірану
9 березня, 01:28
Катар забезпечує приблизно 20% світового попиту на скраплений газ
Катар повністю зупиняє виробництво скрапленого газу
4 березня, 19:26
США можуть використати курдські сили для дестабілізації Ірану
США підготували новий фронт проти Ірану
4 березня, 11:02
Нетаньягу повідомив Трампу про можливість удару по керівництву Ірану 28 лютого, бо всі зберуться в одному місці
Таємна розмова Трампа з Нетаньягу визначила початок атаки на Іран
4 березня, 09:47
Рятувальники та мешканці розбирають завали після американо-ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у Мінабі
В Ірані загинули понад 100 дівчат внаслідок американо-ізраїльського удару по школі
1 березня, 04:50

Політика

Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
NYT: Трамп породив глобальний хаос у світі
NYT: Трамп породив глобальний хаос у світі
FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану
FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану
Трамп відхилив план Нетаньяху щодо підбурювання протестів в Ірані
Трамп відхилив план Нетаньяху щодо підбурювання протестів в Ірані
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT
Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
24 березня, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua