FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану

Втручання РФ у війну в Ірані має на меті продемонструвати Заходу готовність захищати своїх ключових партнерів

Російська Федерація перебуває на фінальній стадії реалізації плану з надання масштабної допомоги Ірану, що включає безпілотники, продовольство та медикаменти. За інформацією Financial Times, таємні переговори між Москвою та Тегераном розпочалися вже за кілька днів після перших ударів США та Ізраїлю. Очікується, що постачання за всіма погодженими заявками завершиться до кінця березня. Про це пише «Главком».

Західні спецслужби наразі намагаються встановити точний клас дронів, які Росія готує до відправки. Одним із ймовірних варіантів називають моделі «Герань-2» – російські аналоги іранських Shahed-136. Якщо факт передачі зброї підтвердиться, це стане першим прямим свідченням надання Москвою «смертоносної підтримки» Тегерану з моменту початку повномасштабного конфлікту в регіоні.

Крім техніки, Москва надає союзнику критично важливу інтелектуальну підтримку. Зокрема, йдеться про передачу супутникових знімків, даних для цілевказівки та оперативної розвідувальної інформації. Така співпраця спрямована не лише на зміцнення оборони іранської армії, а й на підтримання загальної політичної стабільності режиму, який опинився під загрозою краху.

За оцінками дипломатів, втручання Кремля має на меті продемонструвати Заходу готовність Росії захищати своїх ключових партнерів на Близькому Сході, навіть в умовах власної війни в Україні.

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують.

Раніше Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.