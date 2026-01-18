Трамп встановив «вхідний квиток» у Раду миру. Bloomberg розсекретив вартість

Країни, які внесуть понад $1 млрд у перший рік роботи ради, зможуть отримати членство без обмеження трирічним терміном

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує іноземним державам сплатити щонайменше $1 млрд, аби отримати постійне членство в новоствореній Раді миру. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Згідно з документом, Трамп стане першим головою Ради миру та матиме вирішальний вплив на її склад. Формально рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, однак усі вони підлягатимуть затвердженню головою. Країни, які внесуть понад $1 млрд у перший рік роботи ради, зможуть отримати членство без обмеження трирічним терміном.

У статуті Раду миру описують як міжнародну організацію, покликану сприяти стабільності та забезпеченню тривалого миру в регіонах, що постраждали від конфліктів. Водночас критики застерігають, що ініціатива може стати альтернативою або конкурентом ООН, яку Трамп неодноразово критикував.

За даними Bloomberg, до участі в раді вже запрошували лідерів Аргентини та Канади, а також низку європейських країн. Водночас джерела зазначають, що частина держав виступає проти запропонованої моделі управління, зокрема через надмірну концентрацію фінансового та політичного контролю в руках президента США.

У Білому домі поки що офіційно не прокоментували цю інформацію.

Днями президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази. Згодом Білий дім оприлюднив склад так званої Ради миру.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення так званої Ради миру, яка могла б контролювати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні.