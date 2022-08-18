Американський дипломат пояснив значення війни в Україні для Китаю

Сі Цзіньпін говорив Путіну, що всі сторони повинні працювати над «врегулюванням ситуації в Україні»

«Щоб справитися з амбіціями Китаю щодо Тайваню, нам треба все зробити правильно з Україною»

Китай зараз стежить за ситуацією в Україні. Якщо західні партнери припинять підтримку України і Росії вдасться захопити українські території, то це буде заохоченням для Китаю. Піднебесна у такому разі може піти на реальний військовий конфлікт у Тайвані. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Тож своїм візитом до Тайбею спікер Палати представників Ненсі Пелосі намагалась дати зрозуміти, що США не відмовляться від своїх зобов'язань перед Тайванем.

«Я не погоджуюсь з людьми, які бачать альтернативу між тим, чи ми впораємось з Росією в Україні або чи ми впораємось з Китаєм у Тайвані. Я вважаю, що ці речі дуже поєднанні. І щоб справитися з амбіціями Китаю щодо Тайваню, нам треба все зробити правильно з Україною», – пояснив Волкер.

Дипломат наголосив, що Китай дуже уважно спостерігає за війною в Україні, і як світова спільнота впорається з цією проблемою.

«Якщо ця війна ослабить Путіна і Росія зазнає поразки, а Захід буде підтримувати Україну і допоможе їй домогтися успіху, вижити і стати сильнішою, то це буде сигнал Китаю, що він має бути обережним», – сказав Курт Волкер.

Раніше Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової.

Крім того, американський дипломат визнав: закриття посольства в Києві було помилкою. Виведення з України військових інструкторів та персоналу посольств Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою стало свого роду «зеленим світлом» для Путіна.

Волкер також пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював.