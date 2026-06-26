Свириденко назвала перші результати конференції з відбудови України

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України у Гданську

Свириденко: серед домовленостей – транш ЄС, угода зі Світовим банком та новий фонд відбудови

Конференція з відновлення України URC2026, яка проходить 25–26 червня у польському Гданську, уже принесла Україні близько 160 угод на суму понад 10 млрд євро. Про це повідомила «Главком» з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, яка підсумувала свою роботу на заході.

За словами глави уряду, такий результат став підсумком цілорічної роботи президента Володимира Зеленського та всієї української команди. Серед ключових домовленостей конференції:

3,2 млрд євро – перший транш нового фінансового інструменту Європейського Союзу;

3,4 млрд доларів – угода зі Світовим банком;

запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;

створення Ukraine Transport Support Fund;

140 млн євро на житлові програми;

угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів;

нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

«Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє», – написала Свириденко.

Раніше очільниця уряду повідомляла, що цьогорічна URC стала найбільшою за історію проведення конференції за масштабом бізнес-співпраці: учасниками супутнього бізнес-форуму стали понад 80 українських компаній та близько 2 тис. представників бізнесу з усього світу. Окремим напрямом, за словами Свириденко, стане нова Енергетична платформа – постійний інструмент координації міжнародної підтримки українського енергетичного сектору.

У межах конференції прем'єр-міністерка також провела окремі переговори з главою польського уряду Дональдом Туском. Сторони обговорили поглиблення співпраці в енергетичній сфері, зокрема взаємодію між українським «Нафтогазом» і польською Orlen, а також перспективи нових спільних проєктів.

«Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, спільних викликів і спільних інтересів», – зазначила Свириденко за підсумками зустрічі з Туском.

Прем'єр-міністерка відзначила високий рівень організації конференції та наголосила, що інтерес польського бізнесу до участі у відбудові України залишається значним. За її словами, Київ і Варшава продовжують працювати над рішеннями, які мають зміцнити стратегічне партнерство між двома державами.

Нагадаємо, українську делегацію на конференції у Гданську очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко – після того, як президент Володимир Зеленський відмовився від поїздки через загострення стосунків із Варшавою.

До слова, конференція проходила в умовах кризи у польсько-українських відносинах, спричиненої суперечкою навколо позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь кілька українських посадовців та колишніх президентів повернули польські державні нагороди.