Головна Світ Політика
search button user button menu button

Свириденко назвала перші результати конференції з відбудови України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко назвала перші результати конференції з відбудови України
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України у Гданську
фото: Кабінет Міністрів України / Telegram

Свириденко: серед домовленостей – транш ЄС, угода зі Світовим банком та новий фонд відбудови

Конференція з відновлення України URC2026, яка проходить 25–26 червня у польському Гданську, уже принесла Україні близько 160 угод на суму понад 10 млрд євро. Про це повідомила «Главком» з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, яка підсумувала свою роботу на заході.

За словами глави уряду, такий результат став підсумком цілорічної роботи президента Володимира Зеленського та всієї української команди. Серед ключових домовленостей конференції:

  • 3,2 млрд євро – перший транш нового фінансового інструменту Європейського Союзу;
  • 3,4 млрд доларів – угода зі Світовим банком;
  • запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;
  • створення Ukraine Transport Support Fund;
  • 140 млн євро на житлові програми;
  • угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів;
  • нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

«Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє», – написала Свириденко.

Раніше очільниця уряду повідомляла, що цьогорічна URC стала найбільшою за історію проведення конференції за масштабом бізнес-співпраці: учасниками супутнього бізнес-форуму стали понад 80 українських компаній та близько 2 тис. представників бізнесу з усього світу. Окремим напрямом, за словами Свириденко, стане нова Енергетична платформа – постійний інструмент координації міжнародної підтримки українського енергетичного сектору.

У межах конференції прем'єр-міністерка також провела окремі переговори з главою польського уряду Дональдом Туском. Сторони обговорили поглиблення співпраці в енергетичній сфері, зокрема взаємодію між українським «Нафтогазом» і польською Orlen, а також перспективи нових спільних проєктів.

«Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, спільних викликів і спільних інтересів», – зазначила Свириденко за підсумками зустрічі з Туском.

Прем'єр-міністерка відзначила високий рівень організації конференції та наголосила, що інтерес польського бізнесу до участі у відбудові України залишається значним. За її словами, Київ і Варшава продовжують працювати над рішеннями, які мають зміцнити стратегічне партнерство між двома державами.

Нагадаємо, українську делегацію на конференції у Гданську очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко – після того, як президент Володимир Зеленський відмовився від поїздки через загострення стосунків із Варшавою.

До слова, конференція проходила в умовах кризи у польсько-українських відносинах, спричиненої суперечкою навколо позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь кілька українських посадовців та колишніх президентів повернули польські державні нагороди.

Читайте також:

Теги: Польща переговори Юлія Свириденко державні нагороди президент Telegram Україна Володимир Зеленський бізнес Європа Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Путін відновить армію для нової війни за 5–7 років – Foreign Affairs
Путін відновить армію для нової війни за 5–7 років – Foreign Affairs
Свириденко назвала перші результати конференції з відбудови України
Свириденко назвала перші результати конференції з відбудови України
Данія закрила прихисток для українців призовного віку
Данія закрила прихисток для українців призовного віку
«Я б замислився над своїми варіантами»: НАТО оцінило становище Путіна
«Я б замислився над своїми варіантами»: НАТО оцінило становище Путіна
Макрон заявив про відмову США від нейтралітету у війні з Росією
Макрон заявив про відмову США від нейтралітету у війні з Росією
«Росія не виграє цю війну»: Мерц закликав Москву до переговорів
«Росія не виграє цю війну»: Мерц закликав Москву до переговорів

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua