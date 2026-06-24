Туск визнав антиукраїнські настрої поляків і закликав не роздмухувати конфлікт

Конференція з відновлення України у Гданську відбудеться 25–26 червня без участі Зеленського

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що антиукраїнські настрої знайшли відгук серед поляків, однак пообіцяв не підживлювати напруження – навіть якщо це непопулярна позиція. Водночас стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України у Гданську – делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Туск про настрої і стратегічний інтерес

Польський прем'єр визнав, що чує антиукраїнські настрої не лише з опитувань, а й із власних розмов із простими людьми. «Я розумію настрій і дуже часто розумію виправдане роздратування людей. Є інциденти і вчинки, які можуть виправдати таку напругу і такі почуття», – сказав Туск.

Утім додав, що не братиме жодної участі в розпалюванні цієї напруги. «Популярне це чи ні – скажу чесно: мене це зараз не цікавить. Я переконаний, що довгострокові інтереси Польщі полягають у побудові якнайкращих відносин з Україною на основі бачення майбутнього, а не травми минулого», – наголосив він.

Туск також заявив, що конференція у Гданську відбудеться незалежно від того, «хто псує роботу у Варшаві та Києві». За його словами, Польща підготувала 200 угод і контрактів між польськими та українськими компаніями, які мають бути підписані під час заходу.

Зеленський не приїде – Туск вважає це не катастрофою

Українську делегацію на конференції очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Туск заявив, що не розчарований відсутністю Зеленського і що така ситуація може допомогти провести конференцію без зайвої напруги.

Рішення Зеленського не їхати до Гданська стало наслідком різкого загострення польсько-українських відносин. 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла – через указ про присвоєння військовому підрозділу ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У відповідь МЗС України Андрій Сибіга та кілька інших українських посадовців повернули польські державні нагороди.

Туск про Орбана і Вишеградську четвірку

Окремо Туск прокоментував відносини з Угорщиною. За його словами, він знайомий з Віктором Орбаном понад 30 років, і колись вони були «надзвичайно лояльним дуетом» зі схожими поглядами. «Орбан змінився радикально. Я не міг з ним співпрацювати з тих самих причин, через які більшість угорців більше не могла терпіти його правління», – сказав польський прем'єр.

Туск також висловився за відновлення Вишеградської четвірки як впливового блоку. «Коли ми діємо разом – а ми діятимемо разом – ми зможемо протистояти навіть найбільшим державам з власними ідеями. Сама В4 може стати однією з найбільших сил», – заявив він.

Нагадаємо, польсько-українські відносини різко загострилися наприкінці травня 2026 року після того, як Зеленський присвоїв підрозділу ЗСУ найменування «імені Героїв УПА». Після того як Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, від польських нагород відмовилися глава МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, а також колишні президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Президент Польщі Навроцький також не отримав запрошення на конференцію у Гданську – і це стало ще одним джерелом напруги між двома таборами всередині самої Польщі.