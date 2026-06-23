Світовий банк виділив Україні мільярди на бізнес і робочі місця

Нова програма передбачає підтримку реформ, залучення інвестицій та подальше зближення української економіки з Євросоюзом

Рада директорів Світового банку схвалила для України нову програму фінансування обсягом $3,39 млрд. Кошти планують спрямувати на підтримку економічних реформ, розвиток приватного сектору, створення робочих місць та продовження євроінтеграційних змін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Світового банку.

Нова програма Світового банку для підтримки реформ

Програма отримала назву «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору» і стала першою операцією в межах нової серії програм політики розвитку (DPO). «Ця перша операція в рамках серії із двох програм політики розвитку забезпечить фінансування на загальну суму в $3,39 млрд», – зазначили у Світовому банку.

Фінансування складається з позики Світового банку на $1,04 млрд, яка забезпечена підтримкою Японії та гарантіями Великої Британії, а також гранту на $2,35 млрд із фонду F.O.R.T.I.S.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом наголосив, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує реалізацію важливих реформ.

«Попри надзвичайно складні умови, Україна неухильно просувається у реалізації своєї програми реформ, створюючи умови для приватних інвестицій та створення робочих місць, а також послідовно посилюючи ринки та інституції задля реалізації свого прагнення до вступу в Європейський Союз», – заявив він.

Пріоритети: інвестиції, бізнес і ринок праці

Програма передбачає кілька ключових напрямків. Перший із них стосується залучення приватних інвестицій, розвитку державно-приватного партнерства, покращення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування, а також продовження приватизаційних процесів.

Окремий блок реформ спрямований на ринок праці. Йдеться про підтримку ветеранського підприємництва, розширення можливостей працевлаштування жінок, зміни у житловій політиці та скорочення розриву між потребами роботодавців і навичками працівників.

Євроінтеграція та бюджетна підтримка

Ще одним напрямком стане подальша інтеграція України до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Для цього передбачено заходи з гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами, підвищення прозорості державної підтримки аграрного сектору, інтеграції енергетичних ринків та вдосконалення екологічного моніторингу.

У Світовому банку нагадали, що механізм DPO передбачає надання прямої бюджетної підтримки в обмін на впровадження структурних реформ. Раніше в межах серії програм «Основи зростання» Україна вже залучила понад $3,5 млрд.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд нещодавно досягли домовленості на рівні експертів щодо чергового перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Після затвердження рішення Виконавчою радою директорів МВФ Україна зможе отримати черговий транш у розмірі $690 млн. Загальний обсяг чотирирічної програми EFF становить $8,1 млрд.