Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Світовий банк виділив Україні мільярди на бізнес і робочі місця

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Світовий банк виділив Україні мільярди на бізнес і робочі місця
Україна одержала $3,39 млрд на реформи та євроінтеграцію
фото: glavcom.ua

Нова програма передбачає підтримку реформ, залучення інвестицій та подальше зближення української економіки з Євросоюзом

Рада директорів Світового банку схвалила для України нову програму фінансування обсягом $3,39 млрд. Кошти планують спрямувати на підтримку економічних реформ, розвиток приватного сектору, створення робочих місць та продовження євроінтеграційних змін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Світового банку.

Нова програма Світового банку для підтримки реформ

Програма отримала назву «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору» і стала першою операцією в межах нової серії програм політики розвитку (DPO). «Ця перша операція в рамках серії із двох програм політики розвитку забезпечить фінансування на загальну суму в $3,39 млрд», – зазначили у Світовому банку.

Фінансування складається з позики Світового банку на $1,04 млрд, яка забезпечена підтримкою Японії та гарантіями Великої Британії, а також гранту на $2,35 млрд із фонду F.O.R.T.I.S.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом наголосив, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує реалізацію важливих реформ.

«Попри надзвичайно складні умови, Україна неухильно просувається у реалізації своєї програми реформ, створюючи умови для приватних інвестицій та створення робочих місць, а також послідовно посилюючи ринки та інституції задля реалізації свого прагнення до вступу в Європейський Союз», – заявив він.

Пріоритети: інвестиції, бізнес і ринок праці

Програма передбачає кілька ключових напрямків. Перший із них стосується залучення приватних інвестицій, розвитку державно-приватного партнерства, покращення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування, а також продовження приватизаційних процесів.

Окремий блок реформ спрямований на ринок праці. Йдеться про підтримку ветеранського підприємництва, розширення можливостей працевлаштування жінок, зміни у житловій політиці та скорочення розриву між потребами роботодавців і навичками працівників.

Євроінтеграція та бюджетна підтримка

Ще одним напрямком стане подальша інтеграція України до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Для цього передбачено заходи з гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами, підвищення прозорості державної підтримки аграрного сектору, інтеграції енергетичних ринків та вдосконалення екологічного моніторингу.

У Світовому банку нагадали, що механізм DPO передбачає надання прямої бюджетної підтримки в обмін на впровадження структурних реформ. Раніше в межах серії програм «Основи зростання» Україна вже залучила понад $3,5 млрд.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд нещодавно досягли домовленості на рівні експертів щодо чергового перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Після затвердження рішення Виконавчою радою директорів МВФ Україна зможе отримати черговий транш у розмірі $690 млн. Загальний обсяг чотирирічної програми EFF становить $8,1 млрд.

Читайте також:

Теги: гроші Світовий банк українці гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україну знову намагаються поставити в стійло
Україну знову намагаються поставити в стійло
11 червня, 16:00
Держава досі не має точної статистики щодо кількості квартир і будинків, які здаються в оренду
Ринок оренди житла. Революційне рішення
14 червня, 20:05
Сьогодні вже можна говорити про формування масштабної української бізнес-діаспори
Від ІСД до МХП: як український бізнес став дорослим
16 червня, 21:21
Президент чекає на відповідь чиновників вже цього тижня
Зеленський поставив жорсткий дедлайн для придбання Patriot і пригрозив кадровими висновками
3 червня, 15:08
Україна отримає майже $700 млн від МВФ після компромісу щодо податків на посилки
Міжнародний валютний фонд погодив новий транш Україні – Bloomberg
12 червня, 20:58
Україна вперше отримала бонус за дострокове виконання реформ
Україна перевиконала план та отримала додаткові гроші від ЄС
8 червня, 14:38
Курс валют 19 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 19 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
19 червня, 08:58
Захисники вважають, що обмеження допоможе уберегти військових від боргів та ігрової залежності
«Дехто програвав «бойові» за день». Військові пояснили, чому підтримують заборону азартних ігор
20 червня, 20:15
Кваснєвський застеріг від посилення антиукраїнських настроїв у Польщі
Колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків
21 червня, 15:43

Економіка

Світовий банк виділив Україні мільярди на бізнес і робочі місця
Світовий банк виділив Україні мільярди на бізнес і робочі місця
У Португалії пройшов форум відновлення українських громад
У Португалії пройшов форум відновлення українських громад
Після відставки Стармера інвестори занепокоїлися майбутнім Британії
Після відставки Стармера інвестори занепокоїлися майбутнім Британії
Названо найдорожчу компанію Південної Кореї, яка випередила Samsung
Названо найдорожчу компанію Південної Кореї, яка випередила Samsung
США дозволили продаж іранської нафти
США дозволили продаж іранської нафти
Кремль прокоментував паливну кризу в Криму
Кремль прокоментував паливну кризу в Криму

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua