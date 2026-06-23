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Конференція з відбудови України у Гданську: хто очолить українську делегацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Конференція з відбудови України у Гданську: хто очолить українську делегацію
Свириденко наголосила, що «Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю»
фото: glavcom.ua

Голова уряду: Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка 25-26 червня відбудеться у польському Гданську. Про це інформує «Главком» з посиланням на допис голови уряду в Telegram.

«Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу», – йдеться у повідомленні.

За словами голови уряду, перед українською командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами.

«Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики. Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, конференція з відбудови України URC2026 запланована на 25-26 червня у польському Гданську. Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач повідомив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на цю концеренцію.

Також речник польського уряду Адам Шлапка відкинув звинувачення щодо відсутності запрошення для президента Польщі Кароля Навроцького на Конференцію з відновлення України (URC 2026), назвавши дискусію навколо цього питання політично мотивованою.

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Теги: Польща Юлія Свириденко

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