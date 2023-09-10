Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу

Невдовзі погода стане на заваді активним бойовим діям

Активна фаза контрнаступу Збройних сил України протримається ще приблизно 30-45 днів. Далі ж погодні умови ускладнять бойові дії. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю BBC.

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За його словами, восени українським військовим стане важче маневрувати, тому наступальні дії можуть сповільнитися.

«Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще певна кількість часу, ймовірно, приблизно 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. ЗСУ поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували», – пояснив Міллі.

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Генерал нагадав, що вже заявляв про те, що російсько-українська війна буде довгою, повільною, важкою і призведе до великої кількості жертв.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче.

Як повідомлялося, українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також мали успіхи на південь від Бахмута 9 вересня.

До слова, Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.