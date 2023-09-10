Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу
Марк Міллі
фото: AFP

Невдовзі погода стане на заваді активним бойовим діям

Активна фаза контрнаступу Збройних сил України протримається ще приблизно 30-45 днів. Далі ж погодні умови ускладнять бойові дії. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю BBC.

За його словами, восени українським військовим стане важче маневрувати, тому наступальні дії можуть сповільнитися.

«Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще певна кількість часу, ймовірно, приблизно 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. ЗСУ поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували», – пояснив Міллі.

Генерал нагадав, що вже заявляв про те, що російсько-українська війна буде довгою, повільною, важкою і призведе до великої кількості жертв.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче. 

Як повідомлялося, українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також мали успіхи на південь від Бахмута 9 вересня.

До слова, Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки дрона лежать посеред вулиці
Атака безпілотника на Москву: відео з місця падіння дрона
7 вересня, 06:50
Окупанти здійснюють імітаційні пуски, а також тренуються виходити на пускові рубежі
Чому РФ під час одного вильоту використовує більше літаків, ніж ракет: роз’яснення
7 вересня, 12:04
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
8 вересня, 21:18

Політика

Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу
Росіянам бракує військових для захисту аеродромів: деталі британської розвідки
Росіянам бракує військових для захисту аеродромів: деталі британської розвідки
Президент Бразилії пообіцяв Путіну безпеку на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро
Президент Бразилії пообіцяв Путіну безпеку на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро
«Путін не перемалює карту, як заманеться». Канада відреагувала на псевдовибори в Україні
«Путін не перемалює карту, як заманеться». Канада відреагувала на псевдовибори в Україні
Президент Бразилії знову запропонував Путіну та Зеленському примиритися
Президент Бразилії знову запропонував Путіну та Зеленському примиритися
У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент оперативно відреагував
У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент оперативно відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Війна триває. Хто замінить воїнів на передовій?
46K
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
20K
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
16K
Міноборони РФ заявило про нову атаку на Кримський міст
14K
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени
13K
У Києві лунають вибухи

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту