Генсек ООН розкритикував Трампа через заяви про відновлення випробувань ядерної зброї

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Генсек ООН розкритикував Трампа через заяви про відновлення випробувань ядерної зброї
Антоніу Гутерреш виступає проти відновлення випробувань ядерної зброї
фото: Reuters

Генсек зауважує, що історія ядерних випробувань демонструє лише катастрофічні наслідки 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував президента США Дональда Трампа через його наказ про відновлення випробувань ядерної зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Антоніу Гутерреш стверджує, що в сучасному суспільстві ризики застосування ядерної зброї і так «тривожно високі». Він також наголосив на даних, які свідчать про те, що за майже століття було проведено понад 2000 ядерних випробувань, які призвели до жахливих наслідків. «Ми ніколи не повинні забувати про катастрофічні наслідки понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених за останні 80 років», – сказав генсек ООН.

На думку Антоніу Гутерреша, не існує жодних причин та виправдань для відновлення випробувань ядерної зброї. «Ядерні випробування не можуть бути дозволені за жодних обставин», – зазначив він.

Напередодні президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн.Трамп зазначив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.За його словами, Росія перебуває на другому місці, а Китай далеко позаду, але наздожене США протягом п’яти років.

До цього рішення Дональда Трампа могла спонукати демонстрація Росією ядерної зброї. Наказ Трампа з’явився через кілька годин після заяви російського президента Володимира Путіна про успішне випробування нової ядерної зброї.

