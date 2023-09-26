Генсек ООН закликав ліквідувати ядерну зброю у світі

Ядерний ризик у світі піднявся до рівня, якого він не досягав з часів холодної війни

На сьогодні по всьому світі налічується близько 12,5 тис. одиниць ядерної зброї

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ядерний ризик у світі піднявся до рівня, якого він не досягав з часів холодної війни, і закликав її ліквідувати.

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«Єдиний спосіб усунути ядерну небезпеку - ліквідувати ядерну зброю. Давайте ж спільними зусиллями раз і назавжди зробимо так, щоб місце цим засобам руйнування було лише у підручниках історії», – підкреслив Гутерріш у своєму зверненні з нагоди Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Він додав, що той прогрес, який досягався величезною працею протягом багатьох десятиліть у справі запобігання застосуванню, розповсюдженню та випробуванням ядерної зброї, сьогодні зводиться нанівець.

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Дані ООН свідчать про те, що сьогодні у світі близько 12,5 тис. одиниць ядерної зброї. Країни, які володіють такою зброєю, мають довгострокові та добре фінансовані плани з модернізації своїх ядерних арсеналів.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї не лише зобов'язує тих зупинити її поширення, але також заохочує мирне використання ядерної енергії та роззброєння. Він з’явився у 1968 році, набув чинності у 1970 році та був продовжений на невизначений термін у 1995 році. До нього приєдналася 191 країна, у тому числі п'ять, що відкрито мають арсенал ядерної зброї.

Ще одним важливим документом є Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, прийнятий у 1996 році. Його підписали 185 країн і ратифікували 170, включаючи три держави, які мають ядерну зброю: Францію, Росію та Великобританію.

Однак для набуття чинності Договір має бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології, вісім з яких ще не ратифікували: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.

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Нагадаємо, Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про передачу Україні ракети Atacms з касетною бойовою частиною вже цього тижня. Колишній спецпомічник командувача ЗСУ Валерія Залужного, президент Американського університету в Києві Ден Райс зазначив, що отримання згоди на їх передачу цього тижня змінить правила гри.