Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з Гутеррішем: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з Гутеррішем: деталі
Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників
фото: Офіс президента

Сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це повідомив Офіс президента.

Зазначається, що сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

«Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Зеленський звернув увагу Гутерріша на використання Росією іранських дронів та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку ООН в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».

Теги: Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одразу з аеропорту президент Зеленський поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування
Зеленський прибув до США: деталі візиту
18 вересня, 23:00
Зустріч Зеленського та Дуди: названо дату
Зустріч Зеленського та Дуди: названо дату
18 вересня, 19:38
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня
15 вересня, 22:30
Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі
Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Байденом
14 вересня, 21:16
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підтвердив успіхи українських військ на шести напрямках
10 вересня, 22:54
Президент дав нове доручення уряду України
Уряд отримав від Зеленського доручення щодо свят
9 вересня, 16:34
За словами Вучича, двостороння зустріч із Зеленським відбудеться завтра вранці
Зеленський зустрінеться в Афінах із президентом Сербії
21 серпня, 20:31
Україна відчуває брак танків та засобів для розмінування
Україна отримала від союзників лише 60 танків Leopard замість сотень – The Economist
20 серпня, 21:56
Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав базу Військово-повітряних сил Королівства у місті Ейндховені
Зеленський сів за штурвал F-16 (відео)
20 серпня, 17:09

Політика

Зеленська закликала ООН врятувати викрадених українських дітей
Зеленська закликала ООН врятувати викрадених українських дітей
Зеленський зустрівся з Гутеррішем: деталі
Зеленський зустрівся з Гутеррішем: деталі
Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою зупинити Азербайджан
Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою зупинити Азербайджан
Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки
Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки
Зеленський зустрівся з главою Євроради: про що говорили
Зеленський зустрівся з главою Євроради: про що говорили
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським через «жорсткий графік»
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським через «жорсткий графік»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
27K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
23K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
23K
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
18K
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати
7630
Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів

Новини

В Україні лунає повітряна тривога
Сьогодні, 02:13
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
18 вересня, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
18 вересня, 05:58

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту