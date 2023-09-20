Зеленський зустрівся з Гутеррішем: деталі

Сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це повідомив Офіс президента.

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Зазначається, що сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

«Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту», – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, Зеленський звернув увагу Гутерріша на використання Росією іранських дронів та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку ООН в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».