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Генсек ООН закликав реформувати Раду безпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генсек ООН закликав реформувати Раду безпеки
Засідання Радбезу ООН
фото ілюстративне

Гуттеріш: «Ми нездатні поєднати зусилля, щоб вирішити глобальні проблеми»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав реформувати міжнародні інституції, включаючи Раду безпеки. Про це він сказав під час виступу голови організації на 78 сесії Генасамблеї ООН.

Гутерріш наголосив, що якщо цього не станеться, на міжнародне співтовариство чекатиме «подальший розлом».

«Наш світ стає некерованим. Зростає геополітична напруга. Зростають глобальні проблеми. І ми, схоже, нездатні поєднати зусилля, щоб їх вирішити», – сказав він.

Генсек ООН також зазначив, що багато міжнародних інститутів відображають «реалії колоніального світу», тому системі світопорядку потрібні зміни, щоб ефективно вирішити проблеми, що виникли.

«Світ змінився, а наші інститути – ні. Ми не можемо ефективно вирішувати проблеми сьогодення, якщо інститути не відображають світ таким, яким він є. Настав час змінити багатосторонні структури, ґрунтуючись на економічних і політичних реаліях цього століття», – резюмував Гутерріш.

Раніше про те, що реформування Радбезу ООН є терміновою необхідністю заявляв Ердоган.

Теги: Радбез ООН ООН Антоніу Гутерріш

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