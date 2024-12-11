У Брянську пролунали вибухи: горить нафтобаза «Транснефті»

На кадрах видно момент вибуху та потужне полум'я, яке здіймається в небо

У Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область.

В мережі було оприлюднено кадри пожежі на брянській нафтобазі. На кадрах видно момент вибуху та потужне полум'я, яке здіймається в небо.

Місцеві жителі розповіли, що було чути серію вибухів над Фокинським районом Брянська, які почалися приблизно о 23:45.

Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, над територією Брянської області російська ППО нібито знищила 10 безпілотників.

Видання Military Journal також підтвердило влучання та повідомило, що ушкодження помітні на супутникових знімках.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 7 грудня, у місті Майкоп, столиці Адигейської автономної області РФ пролунало два потужних вибухи.

До слова, 10 жовтня БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея.

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

Джерело «Главкома» у СБУ повідомило, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом.