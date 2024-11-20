Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії зупинив роботу через поломку

Поломка на заводі, де встановлено західне обладнання, стала другою з початку року

«Нижньогороднафтооргсинтез» є четвертим заводом за обсягами перероблювання нафти та другий за випуском автомобільного бензину

«Нижньогороднафтооргсинтез», який вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, з 13 листопада зупинив виробничі процеси через аварію. Про це повідомляє The Moscow Times.

Завод, що належить «Лукойлу, є четвертим у Росії за обсягами перероблювання нафти і другий за випуском автомобільного бензину.

Зазначається, що на заводі зламалася установка каталітичного крекінгу КК-1. Загалом на заводі є дві такі установки – ключові для виробництва бензину. Інша – КК-2 – перебуває на плановому ремонті.

Поломка на заводі, де встановлено західне обладнання, стала другою з початку року. У січні нафтопереробний завод зіткнувся з аналогічною проблемою: іноземний компресор дав збій на установці каталітичного крекінгу. Тоді з його заміною виникли складнощі через санкції на постачання технологій. Ремонт на нафтопереробному заводі розтягнувся на три місяці.

Після розпаду СРСР, залежність російських нафтопереробних заводів від імпорту стала практично тотальною.

«Зараз на вітчизняних виробників припадає лише 45% ринку насосного обладнання, 40% компресорів для НПЗ, 30% реакторів і коксових камер. За іншими видами обладнання частка російських постачальників ще менша», – зазначив заступник керівника економічного департаменту Інституту енергетики та фінансів РФ Сергій Кондратьєв.

Нагадаємо, нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у російському місті Кстово має проблеми з ремонтом обладнання.

Як повідомлялося, 12 березня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез».

До слова, щонайменше три російські нафтопереробні заводи припинили переробку або зменшили обсяги виробництва через значні збитки, спричинені обмеженням експорту, зростанням цін на нафту та високими кредитними витратами.