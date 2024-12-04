«Залізний полігон»: в Україні запрацював портал для доступу до випробувань

В Україні запрацював новий вебпортал для доступу до випробувань озброєння та військової техніки

Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України і Центр Масштабування Технологічних Рішень, спільно з Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Фондом розвитку інновацій презентували сервіс «Залізний полігон». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що концептуально новий сервіс є веб-порталом, на якому виробники озброєння можуть зареєструватися, отримати власний електронний кабінет і через нього подавати заявки на проведення випробувань та відстежувати їхній статус.

Таке цифрове рішення прибирає низку бюрократичних процедур і дозволятиме виробникам швидше тестувати свої перспективні зразки.

«З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховний Головнокомандувач визначив пріоритет у захисті держави – це збереження життів наших воїнів. Війна – це постійна конкуренція з ворогом за перевагу в озброєнні, технологіях, інноваціях. Нам потрібно максимально скоротити час від виникнення ідеї нового озброєння до його появи на фронті. Саме з цією метою ми і розробили сервіс «Залізний полігон». Це та військова інновація, що зберігатиме життя наших воїнів», – зазначив заступник Головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко.

«Сервіс «Залізний полігон» має стати єдиним вікном доступу до випробувань для українських виробників зброї та техніки», – підкреслив начальник Центру масштабування технологічних рішень капітан Валерій Чуркін.

«Нам дуже важливо цим сервісом забезпечити доступ виробників до експертизи військових. Наша оборонна екосистема ширша і включає в себе розробників, громадські організації. Ми повинні якомога краще комунікувати і співпрацювати щодня. Іноді маленька ідея, яка отримує доступ до зворотного зв’язку і якісних випробувань, може стати геймчейнджером у руках наших військових. Це допоможе нас направити на шлях швидшого розвитку інновацій», – наголосила заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

«Станом на зараз «Залізний полігон» є місцем, де виробникам закривають потребу і в документах, і в спеціалізованих запитах в умовах, і в обладнанні для тестування. Ми прагнемо щоб ця послуга еволюціонувала в форму доступу взагалі до всіх полігонів і вирішити всі потреби, з якими виробники до нас зараз активно звертаються», – зауважила виконувачка обов’язків директора Фонду розвитку інновацій та керівниця Brave1 Наталія Кушнерська.

Зареєструватися та подати заявку на проведення випробувань вашого виробу можна вже зараз через форму на сайті.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3. Бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту в польових умовах. БРЕМ WZT-3 виготовили на базі танка Т-72, замість башти встановили потужний кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.

До слова, Міністерство оборони України анонсувало проведення військових (дослідних) випробувань нового зимового одягу та білизни, спеціально розроблених для військовослужбовиць з урахуванням їх антропометричних даних. Про це повідомило Міноборони.