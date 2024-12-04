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Доходи Росії від нафти падають з кожним місяцем – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Доходи Росії від нафти падають з кожним місяцем – Bloomberg
За підрахунками Bloomberg, загальні надходження Росії від нафти і газу в листопаді, на які припадає майже 76% від загального обсягу виробництва нафтової промисловості, впали на 17% до $801,7 млрд
фото з відкритих джерел

ЗМІ: Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні

Через зниження цін на російську нафту, доходи Кремля вже другий місяць поспіль падають. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі опублікованих даних міністерства фінансів РФ, податки від продажу нафти, які є ключовим джерелом фінансування війни Росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд рублів ($5,8 млрд), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.

Зниження відбулося після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, попри геополітичну напруженість на Близькому Сході і листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину обсягів на ринку.

Міністерство фінансів Росії розрахувало рівень податку за місяць на основі ціни $64,72 за барель  Urals – основної експортної суміші країни, що є суттєво меншим порівняно з $81,69 рік тому.

За підрахунками Bloomberg, загальні надходження Росії від нафти і газу в листопаді, на які припадає майже 76% від загального обсягу виробництва нафтової промисловості, впали на 17% до $801,7 млрд. 

Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні, оскільки ці витрати є найбільшою статтею видатків бюджету країни цього року.

Росію влаштовують нинішні ціни на нафту, але падіння нижче $60 за барель може «створити ускладнення для її економіки та фінансових ринків», про що йдеться в звіті центробанку РФ.

Нагадаємо, країни Азії збільшують обсяги закупівель нафти у Саудівській Аравії та зменшують постачання з Росії. Про це повідомляє Reuters. Російська нафта залишається переважно обмеженою двома основними ринками – Китаєм та Індією, – з часу запровадження санкцій через вторгнення в Україну у 2022 році.

Зазначається, що у листопаді імпорт нафти з Саудівської Аравії в Азію зріс до 5,83 млн барелів на добу (порівняно з 5,28 млн у жовтні). Тоді як постачання з Росії знизилося до 3,51 млн (з 3,96 млн), що є найнижчим показником із січня.

До слова, щонайменше три російські нафтопереробні заводи припинили переробку або зменшили обсяги виробництва через значні збитки, спричинені обмеженням експорту, зростанням цін на нафту та високими кредитними витратами.

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Теги: податки фінансування зниження цін нафта санкції росія

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