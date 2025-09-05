Головна Країна Політика
Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні: Буде не в одиницях, а тисячах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні: Буде не в одиницях, а тисячах
Україна обговорює з партнерами питання перебування іноземних військових на своїй території
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні в межах гарантій безпеки буде розгорнуто 10 тис. миротворців

У межах гарантій безпеки іноземні країни готові відправити в Україну тисячі своїх військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як зазначив президент, поки ще рано говорити про деталі гарантій безпеки для України, однак план вже є. «Питання буде йти координацією країн по захисту неба. І це йде вже нам з розумінням в кількості. В кількості літаків, в кількості команд. І також координація на морі, і також ми розуміємо які країни і що готові запровадити», – пояснив він.

Зеленський наголосив, що питання іноземних військових на території України зараз обговорюється з іншими країнами. «А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тис. [іноземного контингенту в Україні]. Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити», – додав очільник України.

Нагадаємо, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Водночас Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях.

Як повідомлялося, Європейське військове командування розробило детальний план розгортання військ в Україні, який включає створення двох окремих сухопутних груп. The Wall Street Journal писав про розгортання понад 10 тис. військових.

Теги: миротворці Володимир Зеленський

