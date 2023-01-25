Норвегія підтвердила, що передасть танки в Україну

Міністр Грам не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що країна передасть танки для українських захисників. Про це повідомляє NRK.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз танки стали дуже затребуваними. Норвегія та уряд підтримують надання Україні танків. Норвегія повинна бути залучена», – заявив міністр.

Також Грам не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку передасть Україні Польща. «Це має бути підкріплено навчанням українських військових і фінансуванням. Загалом, ми повинні якомога краще підтримувати Україну в оборонному бою», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії розглядає можливість передати Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard 2.