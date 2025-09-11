Літак розвернувся в небі і повернувся до аеропорту через зіткнення з птахами

Літак American Airlines зіткнувся з кількома птахами на шляху з Філадельфії до Сан-Франциско

Літак American Airlines, що прямував до Сан-Франциско, зіткнувся з кількома птахами поблизу аеропорту Філадельфії

Літак авіакомпанії American Airlines перервав політ через зіткнення з птахами у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал CBS News.

Уточнюється, що інцидент стався на рейсі з Філадельфії до Сан-Франциско. Незабаром після зльоту лайнер зіткнувся з кількома птахами, після чого розгорнувся в небі та повернувся до аеропорту.

Представник перевізника заявив, що повітряне судно благополучно приземлилося та самостійно вирулило до виходу на посадку, де пасажири висадилися у звичайному режимі. До призначення їх доставив запасний борт. Ніхто не постраждав.

