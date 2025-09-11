Головна Світ Соціум
Літак розвернувся в небі і повернувся до аеропорту через зіткнення з птахами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Літак American Airlines зіткнувся з кількома птахами на шляху з Філадельфії до Сан-Франциско
фото: aol.com

Літак American Airlines, що прямував до Сан-Франциско, зіткнувся з кількома птахами поблизу аеропорту Філадельфії

Літак авіакомпанії American Airlines перервав політ через зіткнення з птахами у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал CBS News.

Уточнюється, що інцидент стався на рейсі з Філадельфії до Сан-Франциско. Незабаром після зльоту лайнер зіткнувся з кількома птахами, після чого розгорнувся в небі та повернувся до аеропорту.

Представник перевізника заявив, що повітряне судно благополучно приземлилося та самостійно вирулило до виходу на посадку, де пасажири висадилися у звичайному режимі. До призначення їх доставив запасний борт. Ніхто не постраждав.

Як писав «Главком», американська авіакомпанія Southwest Airlines, яка вважається одним з найбезпечніших у світі лоукостерів, оголосила про зміни в політиці для пасажирів з великою комплекцією. Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 27 січня 2026 року, пасажири, які не можуть поміститися між підлокітниками сидіння, повинні будуть заздалегідь придбати додаткове місце.

До слова, з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордонів з Білоруссю та Україною обмежено повітряний рух. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM. Обмеження запроваджено з міркувань національної безпеки, відповідно до постанови Міністра інфраструктури про обмеження польотів на період не більше трьох місяців.

Раніше стало відомо, що  4 вересня, борт, на якому прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес летів до Парижа для участі у зустрічі у засіданні «Коаліції рішучих», зазнав поломки під час польоту та повернувся назад до Мадрида. Інцидент завадив Санчесу фізично бути присутнім цього четверга на зустрічі лідерів на підтримку України.

