Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Дистанційне керування дозволяє збивати дрони без ризику для екіпажу
скріншот з відео
Українські військові керують мобільною ППО через звичайний джойстик Xbox

Українські прикордонники використовують модернізований мобільний комплекс протиповітряної оборони для знищення російських безпілотників у нічний час. Особливістю установки стало дистанційне керування за допомогою звичайного ігрового джойстика Xbox. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

У ДПСУ показали роботу мобільної вогневої групи відділу прикордонної служби ППО «Оберіг», що входить до складу бригади «Помста».

Комплекс встановлений на базі пікапа та оснащений спареним великокаліберним кулеметом Browning калібру 12,7 мм і кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм.

Після модернізації установка отримала електронну систему наведення та тепловізійну оптику, яка дозволяє виявляти повітряні цілі у темряві.

Пошук дронів та керування вогнем здійснюються дистанційно. Для цього оператор використовує ігровий джойстик Xbox та ноутбук із монітором.

«Такий модернізований комплекс дозволяє оперативно реагувати на загрози з неба та прицільно знищувати ворожі ударні дрони», – заявили у Держприкордонслужбі.

У відомстві зазначили, що підготовка комплексу до бойового чергування відбувається переважно вночі. Розрахунок має швидко розгорнути установку, зарядити кулеметні стрічки та налаштувати електроніку.

Головною перевагою комплексу називають безпеку екіпажу. Завдяки дистанційному керуванню військові можуть вести вогонь із захищеного місця, не перебуваючи поруч із самою установкою.

Нагадаэмо, що за дорученням президента Володимира Зеленського Україна розробляє лінійку дешевих ракет для перехоплення російських дронів-камікадзе типу «Shahed». Окремі технологічні рішення вже пройшли стадію розробки та наразі перебувають на етапі активного тестування. 

Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
